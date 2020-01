Disparition de l'une des dernières Résistantes de l'Indre, le jour de ses 100 ans

Châteauroux, France

Le jour de ses 100 ans, Louise Scarpetta s'est éteinte à Châteauroux. Elle résidant à l'EHPAD La Charmée, où une cérémonie était prévue ce mercredi 15 janvier. Née en Italie, Louise Scarpetta était l'une des dernières Résistantes de l'Indre.

Elle est arrivée à Châteauroux en 1933, lors de l'installation de sa famille dans l'Indre. Militante au sein des Jeunesses Communistes, elle s'engage dans la résistance face aux Nazis. Son père se bat aussi pour permettre à la France de retrouver la liberté. Il est arrêté à Châteauroux et déporté vers le camp de concentration de Dachau, où il meurt.

Après la Seconde Guerre mondiale, Louise Scarpetta reste installée dans l'Indre et continue à défendre ses convictions et ses idées. Elle s'était engagée à la CGT et au Parti communiste.