Disparition de Léon Gautier : "On entre dans une nouvelle ère, celle de l'histoire et non plus de la mémoire"

France Bleu Normandie : Qui était Léon Gautier pour vous ?

Stéphane Simonnet : C'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré dans mes travaux d'historien. Je l'avais rencontré il y a une vingtaine d'années et on me l'avait présenté comme étant un des 117 Français qui avaient débarqué le 6 juin 1944 en Normandie, à Colleville Montgomery. Léon Gautier avait à peine 80 ans, il était très en forme et m'a reçu la première fois un peu froidement. Mon projet était d'interviewer tous les survivants du commando Kieffer mais pour lui, je venais trop tard, il n'y avait plus rien à raconter. Il y mettait quand même un peu de mauvaise volonté !

Finalement, de fil en aiguille, on a sympathisé et la confiance s'est installée. J'ai commencé à l'interviewer. Léon était un passeur d'histoire, un passeur de mémoire. C'est grâce à lui que j'ai aussi pu interroger tous ses copains sur cette histoire du Commando Kieffer qu'aucun d'eux n'avait quasiment jamais raconté

En quoi Léon Gautier était-il un passeur de mémoire ?

Il est allé très souvent dans les écoles, collèges ou lycées de la région. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que j'en ai fait des interviews avec des vétérans. Chez lui, il y avait cette volonté de transmettre et de faire connaître cette histoire, pas que la sienne. Il était très humble par rapport à ça. Il ne parlait jamais de lui.

Emmanuel Macron rend hommage à "un héros de la libération". Est-ce que ce terme lui aurait plu ?

Le mot "héros", il le détestait. C'est nous qui les avons faits héros, les médias, la mémoire collective. Mais c'est normal, on a besoin de héros dans nos sociétés. Léon détestait cette appellation et disait toujours "j'ai fait le boulot comme d'autres de mes camarades et surtout comme ceux qui sont tombés à côté de moi". Il mettait toujours en valeur, non pas sa propre histoire, mais celle de ses camarades et surtout celle de ceux morts lors du débarquement. Il y avait toujours cette référence à ces camarades qui n'étaient plus là.

Cette volonté de transmettre, il l'a eu tout le temps. C'était son combat. Il avait ça en lui, de vouloir raconter cette histoire pour qu'on n'oublie pas ces Français du Débarquement. Jusqu'à son dernier souffle.

Le Breton Léon Gautier est finalement devenu un normand d'adoption ?

Léon a pas mal bourlingué. Après la guerre, il va vivre en Angleterre, puis en Afrique et puis en France, il ira dans l'Oise. Il va revenir en 1992 en Normandie et s'installer avec sa femme à Ouistreham, avenue de la mer. Pas très loin de l'endroit où il a débarqué, pas très loin non plus du musée qui a été créé en 1984 et dont il va être l'animateur principal. Il a fait le choix de revenir sur cette terre de Normandie toujours dans cette volonté de transmettre et d'être sur place pour accueillir le public.

Peut-on dire qu'avec sa disparition c'est une page de l'histoire qui se tourne ?

C'était le dernier béret vert qui a participé au 6 juin. A un moment donné, il fallait bien que ce commando disparaisse à jamais. Léon était la dernière flamme mais, nous, historiens, nous n'avons pas attendu ce passage de la mémoire à l'histoire pour travailler sur le sujet. Depuis une dizaine d'années, on a beaucoup travaillé sur le sujet en écrivant des livres, en allant voir les archives, en interviewant les vétérans et les familles, Le passage se fait déjà depuis plusieurs, plusieurs années.

Il y a quand même un vrai vide qui va se faire. Un peu comme les poilus de la guerre mondiale avec Lazare Ponticelli à l'époque, on va rentrer dans une nouvelle ère qui est celle de l'histoire et non plus de la mémoire. Il n'y aura plus de témoins ni d'acteurs du Débarquement pour nous raconter ou pour nous dire non, c'est pas ça. Seules les archives pourront parler*.*

Léon Gautier sera inhumé à Ouistreham. C'était sa volonté ?

Il y a longtemps qu'il avait prévu ça. Il y a 20 ans il m'avait expliqué qu'il avait déjà sa tombe à Ouistreham. Tout est réservé disait-il. Ça me paraissait incroyable mais c'était très important pour lui d'être à côté de sa femme Dorothy et de ses camarades qui sont certains enterrés à Colleville ou Hermanville. Il voulait rester là. En Normandie.