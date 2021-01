Disparition de Melly Puaux, la mémoire de Jean Vilar à Avignon

Melly Puaux a consacré presque toute sa vie à la mémoire de Jean Vilar et du festival d'Avignon. D'abord comédienne, Melly Touzoul a débuté dans la troupe de Patrice Chéreau et Jean-Pierre Vincent à Paris.

Perpétuer la mémoire du théâtre populaire de Jean Vilar

En 1967, la comédienne arrive à Avignon et devient la secrétaire permanente du festival d'Avignon. Elle épouse 10 ans plus tard Paul Puaux, le directeur du festival mais surtout l'ami et le confident de Jean Vilar. Ce couple Melly et Paul Puaux a fondé la maison Jean Vilar pour conserver les archives du créateur du festival. Après le décès de son mari, Melly Puaux avait continué de collecter les textes, les objets de scène ou les témoignages de ceux qui avaient travaillé avec le metteur en scène. Jean Vilar voulait un théâtre populaire. Melly Puaux a pris le relais jusqu'à ces derniers instants avec des livres, des rencontres pour transmettre et rendre accessible l'œuvre de Jean Vilar. Communiste pour défendre la dignité humaine par la culture.

Melly Puaux avait 77 ans, elle s'est éteinte samedi dans sa maison familiale en Lozère.

Hommage à la grande dame de la culture

La Maison Jean Vilar salue "le travail déterminant réalisé par Melly Puaux en matière de transmission et d'accessibilité de l'œuvre de jean Vilar".

Cécile Helle la maire d'Avignon rend hommage "à une grande dame de la culture et à une figure incontournable du Festival"

Le parti communiste de Vaucluse salue "une grande figure qui a œuvré toute sa vie pour changer le monde, pour l'indépendance et la liberté de l'esprit."