"En cuisine il n'était plus derrière les fourneaux, il regardait : m'sieur Paul c'était beaucoup de générosité". Par un adjectif le chef Eric Jambon, du Domaine des Séquoias, résume Paul Bocuse. Généreux envers les autres, généreux envers la cuisine, il a contribué à faire connaître l'art de la table française à l'international.

Un apprentissage en Isère

Paul Bocuse, comme de nombreux grands noms de la cuisine française (Alain Chapel, les frères Troisgros), a fait ses classes en Isère, sous les ordres d'un chef emblématique : Fernand Point, qui a dirigé La Pyramide, à Vienne, jusqu'en 1955. Le grand chef a toujours considéré Fernand Point comme un de ses modèles, et selon le chef actuel de La Pyramide, Patrick Henriroux, celui-ci a eu un immense influence sur le style Bocuse.

"Les recettes n'étaient pas toutes dédiées mais pas loin, on peut citer parmi de nombreuses autres le filet de sole aux nouilles Fernand Point, toujours à la carte chez Bocuse"

Patrick Henriroux, chef du restaurant désormais noté deux étoiles au guide Michelin, a eu de nombreuses fois l'occasion de croiser Paul Bocuse, et l'une de ces rencontres l'a marqué à jamais.

Il appelait tout le monde 'petit'

"Je venais d'avoir ma deuxième étoile, il m'a appelé, il m'a dit 'hé petit - il appelait tout le monde petit - vient avec moi à l'exposition universelle de Séville, vient comme tu es tu ne prends pas d'affaire je t'embarque'. Et ce qui m'a marqué, alors que j'étais avec de nombreux chefs renommés, c'est que _dans les allées à Séville les gens ne reconnaissaient que Bocuse, il était aussi connu que Schwarzenegger_".

Lors de sa longue carrière, Paul Bocuse a également formé de nombreux chefs, s'est entouré de plusieurs Meilleurs Ouvriers de France. Il a aussi donné sa chance à des "petits", comme Eric Jambon. Lui qui avait commencé dans l'informatique avait crée le site internet de Paul Bocuse avant de se lancer en cuisine.

"Si j'ai une étoile aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui"

"Il m'a dit 'tu viens chez moi quand tu veux', et j'ai beaucoup appris, je m'attendais à quelque chose de difficile, et c'est devenu plus qu'une passion. Un jour j'ai lancé mon restaurant en solo, il m'a presque engueulé (rires) ! Il m'a dit 'tu es fou, reste dans ton métier'. Dix ans plus tard j'ai obtenu ma première étoile, et c'est en grande partie grâce à lui."

Le chef du domaine des Séquoias se remémore aussi de quelques moments précieux passés avec son mentor, des repas "au calme à côté de l'a cheminée : je me souviens qu'il adorait découvrir en cuisine, et qu'il aimait énormément l'épaule d'agneau".

"C'était le pape de la cuisine"

Concernant l'héritage laissé par Paul Bocuse, Eric Jambon évoque évidemment son surnom, "le pape de la cuisine". "Il a fait sortir les chefs de la cuisine, et son petit truc c'était de dire, 'certains feraient bien d'y retourner'". Pour Patrick Henriroux, il laisse une marque énorme autant dans la cuisine locale que française et internationale : "ça a été notre porte-drapeau, _il représentait à l'étranger l'effigie de la cuisine française_".