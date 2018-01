Un "immense respect". Voilà ce que Paul Bocuse inspire au Vosgien Philippe Laruelle. Le chef cuisinier - seul au monde à détenir trois étoiles au guide Michelin depuis 1965 pour son auberge de Collonges-au-Mont-d'Or près de Lyon - est décédé samedi 20 janvier à l'âge de 91 ans. Philippe Laruelle, Maître Cuisinier de France, ancien chef du restaurant Le Val Joli au Valtin, aujourd'hui ambassadeur et formateur pour la marque d'ustensiles professionnels de cuisine De Buyer (Le Val d'Ajol) a croisé plusieurs fois "Monsieur Paul".

"Quand j'ai été intronisé aux Maîtres Cuisiniers de France, c'était à Lyon et c'est Monsieur Paul qui m'a remis ma médaille. A 29 ans, plus jeune cuisinier à intégrer cette prestigieuse association, que ce soit Monsieur Paul qui me remette la médaille, c'était vraiment bouleversant. "

Quand il m'a dit "Bienvenue dans la famille", je me suis senti vraiment tout petit à côté d'un homme pareil. Un immense respect pour cet homme si simple qui a tellement fait pour notre profession"

Paul Bocuse inspire la cuisine de Philippe Laruelle. "Pour lui, la star c'était le produit et pas le chef. Il a fait rayonner la gastronomie française à travers le monde. Quand on va à Collonges-au-Mont-d'Or, on va dans un musée : c'est là qu'on apprend ou qu'on se ressource sur toutes les bases de la cuisine française. Quand j'avais encore le restaurant, il y avait un peu de Monsieur Paul dans ma cuisine de tous les jours. C'était sur des bases de sauces, de cuissons avec des os, avec des arêtes comme malheureusement, on ne voit plus si souvent aujourd'hui."