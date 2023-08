Disparition de Pierre Viaud, rédacteur en chef de France Bleu Poitou

Il avait 55 ans. Pierre Viaud est décédé ce dimanche 27 août à Poitiers et toutes celles et ceux qui partageaient son quotidien à France Bleu Poitou sont sous le choc après cette disparition brutale. Pierre Viaud était rédacteur en chef de France Bleu Poitou depuis 2020.

Il avait rejoint Radio France d'abord comme CDD avant d'être recruté au début des années 2010. Il est passé par de nombreuses radios locales, notamment France Bleu Creuse, France Bleu Occitanie, France Bleu La Rochelle et France Bleu Pays Basque. Ceux qui l'ont connu gardent l'image d'un excellent journaliste, rigoureux et bienveillant, mais aussi celle d'un homme d'une grande gentillesse et d'une grande générosité.

Le directeur de France Bleu Poitou, Régis Hervé, a souligné lui aussi ce lundi le professionnalisme de Pierre, son humour pince-sans-rire, mais surtout ses qualités humaines : "Ce que je veux retenir de Pierre, ce sont d'abord ses qualités humaines, sa bienveillance (...). Ces valeurs d'entraide, de camaraderie, que l'on retrouve dans le rugby qui était l'une de ses passions".

Ce lundi, France Bleu pense à Fabienne son épouse, à Clément son fils disparu trop tôt, à Adrien son autre fils, à ses proches et ses amis.