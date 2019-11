Disparition de Raymond Poulidor : l'hommage de la Dordogne à "Poupou"

Périgueux, France

Il était l'éternel second. Raymond Poulidor n’a jamais gagné la Grande Boucle, mais il a remporté de nombreuses étapes et s’est retrouvé plusieurs fois sur le podium. Raymond Poulidor est décédé ce mercredi matin à l'âge de 83 ans. Surnommé "Poupou" sur son premier Tour de France, le coureur cycliste avait été hospitalisé début octobre à Saint-Léonard-de-Noblat en Haute-Vienne. Son épouse avait expliqué qu'il "était très fatigué depuis le dernier Tour de France".

Des attaches en Périgord

En Dordogne, Raymond Poulidor avait de nombreuses attaches. Il était d'abord l'ami de Valentin Huot, l'ancien coureur cycliste professionnel qui habitait à Manzac-sur-Vern. Lors de son décès en 2017, Poupou lui avait rendu hommage. "Il avait une très grande classe, c'était un pur grimpeur, un coureur qui pouvait faire des différences terribles" reconnaissait-il envers son ancien coéquipier de l'équipe Mercier.

Francis Le Pemp, ancien président de l'ASPTT Périgueux, était aussi un de ses amis. Très ému, il a réagi ce matin. _"__C'était un ami. Je l'ai rencontré au Grand Prix Martini à Brive en 1959, se souvient-t-il. J'avais devancé Raymond Poulidor au sprint."Il se souvient également de l'arrivée au Puy-de-Dôme, le duel entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, où il était à 300 mètres de l'arrivée. En tant que président de l'ASPTT, il a organisé 600 courses. "Raymond Poulidor adorait la Dordogne. Il venait gratuitement ici, alors que dans d'autres régions, il se faisait payer. Il me disait "je suis obligé de me faire payer, sinon, je ne serais jamais chez moi""_,preuve de son incroyable popularité. Il se rendait souvent sur la gentleman à Mensignac.

"Sa mort nous laisse un grand vide" explique Pascal Chanteur, ancien cycliste professionnel, président de l'Union Nationale des Cyclistes Professionnels et originaire de Bergerac. "J'avais énormément d'affection pour lui, il adorait son sport, qu'il défendait encore dernièrement. Raymond Poulidor connaissait les résultats, les performances des uns et des autres. Il avait une vision très affutée du coureur cycliste, rien qu'en regardant à la télé."

La réaction de Pascal Chanteur, président de l'UNCP, au micro de Mickaël Chailloux Copier

Les souvenirs de Raymond Poulidor en Dordogne

Raymond Poulidor venait chaque année sur le Tour de France. Il y a deux ans, lors des deux jours passés par le peloton en Dordogne, il avait été l'invité de Xavier Dalmont.

En 2014, il s'était confié à Antoine Balandra. Il était notamment revenu sur le drame de Pont-de-Couze. Le 11 juillet 1964, six adultes et trois enfants étaient emportés par un camion citerne alors qu'ils attendaient le passage des coureurs.

"C'était un souvenir dramatique" réagissait Raymond Poulidor au micro d'Antoine Balandra en 2014 Copier