Disparition du président de la Banque alimentaire de l'Isère Christian Chédru

C'est un choc pour les 170 bénévoles et les 6 salariés de la Banque alimentaire de l'Isère (BAI) : le président de l'association caritative, Christian Chédru, est décédé. C'est la BAI qui l'a annoncé ce jeudi dans un communiqué. Christian Chédru, 66 ans, était président de l'association iséroise depuis 2016, après avoir notamment dirigé le service de restauration de la Ville de Grenoble. Christian Chédru avait initié l'opération "Trois étoiles solidaires" qui consiste à confectionner des plats-préparés à destination des publics fragilisés. Plusieurs centaines de barquettes sortent ainsi chaque jour de la cuisine de la BAI. Jamais à court d'idées pour développer l'association - "il en avait 3 par jours !" souligne l'un des bénévoles - il devait inaugurer la semaine prochaine un atelier cuisine itinérant pour sillonner le territoire. Christian Chédru avait par ailleurs été décoré des insignes de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur à l'automne dernier pour son engagement associatif.

"Le goût des autres"

Dans un communiqué, la Banque alimentaire de l'Isère, très affectée par cette disparition brutale, adresse ses condoléances à la famille de Christian Chédru et souligne : "la BAI continuera à fonctionner, nous le devons à la mémoire de Christian". "Christian Chédru était un homme engagé au service des plus fragiles, déclare le président du Conseil départemental de l'Isère Jean-Pierre Barbier. (...) Au nom du Département, je présente mes plus sincères condoléances à sa famille et à tous ses proches. J’ai également une pensée pour tous les bénévoles et salariés de la Banque alimentaire qui perdent un homme rare". _"Son parcours et ses engagements peuvent se résumer en une phrase : le goût des autres, s_oulignent de leur côté les députées iséroises Emilie Chalas et Camille Galliard-Minier. C’est cet intérêt pour l’autre qui l’a conduit à initier de nombreux projets à vocation solidaire, dont le plus illustre « Trois Étoiles solidaires », une initiative unique en France qui a permis à plus d’un million de personnes démunies de bénéficier de repas."

La Banque alimentaire de l'Isère récolte 2.000 tonnes de nourriture chaque année. En 2021, le nombre de bénéficiaires est passé de 6.000 à 8.000 en raison notamment de la crise sanitaire.