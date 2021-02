Disparition inquiétante en Charente-Maritime

Jean Noël Berlineau, 62 ans, a quitté son domicile mardi matin vers 9 heures. Sa famille est inquiète, sans nouvelles de lui depuis. La gendarmerie de Saujon parle de disparition inquiétante lance un appel à témoins.

Jean Noël, 62 ans disparu depuis le mardi 23 février 2021 - Famille

Il portait une veste de chasse avec un sanglier dans le dos

Cet habitant de Médis mesure 1 mètre 70, a les cheveux poivre et sel et portait un pantalon noir avec une veste de chasse avec un sanglier dans le dos. Il avait avec lui un sac à dos de couleur kaki, et aurait pris la route avec une Citroën Jumpy de couleur jaune. Si vous pensez pouvoir aider les enquêteurs, vous pouvez les contacter au 05 46 02 80 17.