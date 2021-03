Disparu depuis une semaine, le cygne noir d'Alès a été retrouvé mort

L'animal a été retrouvé ce lundi matin sur les berges du Gardon, rive gauche, en amont du pont Vieux. Retrouvé par les services de la ville après le signalement de riverains. Ce cygne mâle avait disparu depuis une semaine. Retrouvé mort, avec de nombreuses traces de morsures, très probablement dévoré par des chiens. Mais, et c'est ce qui intrigue, il n'était pas putréfié, il avait encore du sang dans les chairs, comme s'il était mort récemment, bien qu'il ait disparu depuis une semaine.

Le cygne femelle continue de couver ses cinq œufs, elle est nourrie par des habitants et par les services de la ville. Une surveillance a été mise en place mais légère car il ne faut pas la perturber au risque qu'elle abandonne ses œufs. Et les services de l'agglomération d'Alès de prévenir les promeneurs : "le cygne sait se défendre et défendre ses petits contre les agressions des animaux sauvages, _le plus gros risque est le chien non tenu en laisse_."