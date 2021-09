Voilà une application qui tombe à pic pour la rentrée ! On connaissait les application de coaching pour faire du sport, maigrir ou méditer. En voici une qui permet de mieux ranger son logement et de mieux organiser sa vie. La créatrice de Dispono est ardennaise.

Dispono, une application pour ne plus se laisser déborder

Depuis 2017, Laura Legin faisait du conseil en rangement et en organisation en intervenant directement à domicile. Après 2 ans d'incubation à Rimbaud Tech, elle vient de lancer Dispono le 20 août, le prolongement numérique de cette activité.

Les gens n'osent pas faire venir quelqu'un chez soi. C'est plus simple de le faire tout seul devant son téléphone - Laura Legin, créatrice de Dispono

Le parcours du visiteur commence par un bilan gratuit sous forme de questionnaire. Encombrement de la maison, à quoi ressemble la liste de courses, qui s'occupe des tâches ménagères, monde du travail, bien-être... Tout y passe.

Par mail, l'utilisateur reçoit ensuite une analyse de sa charge mentale et des recommandations à suivre pour l'alléger. Pour être accompagné dans l'application de ces changements de méthode, Dispono propose un abonnement. Le prix : 14,99 euros par mois. Les tarifs sont dégressifs si l'on s'engage pour 6 mois ou un an.

Un planning, des défis, une communauté

Une fois connecté, l'interface propose trois espaces : le premier génère un emploi du temps et répartit les tâches à faire au sein du foyer sur un planning, le second propose des défis pour s'habituer à de nouveaux modes de fonctionnement, le troisième est le lieu d'échanges de la communauté des adhérents où s'échangent réponses et questions.

Depuis son lancement, Dispono gagne un abonné chaque jour. Parmi eux, beaucoup de mamans. C'était déjà le cas sur la page Facebook "Le club des débordés" lancée également par Lara Legin.

Laura Legin se dit satisfaite des retours de ses clients : "j'ai une cliente qui voulait déménager parce qu'elle trouvait son appartement trop petit et qui a maintenant l'impression de vivre dans un 160 mètres carrés, une maman qui m'a envoyé une photo parce qu'elle avait réussi à sortir à vélo boire un verre avec son mari sans les enfants".

Lancée grâce notamment à une aide du Conseil régional du Grand-Est, Dispono se finance sur les abonnements et ne diffuse pas de publicité.