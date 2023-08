Dispositif canicule : l'appel du CCAS de Perpignan pour repérer les personnes isolées

Le mercure continue de grimper et les Pyrénées-Orientales sont toujours en vigilance orange canicule. Pour prévenir des risques, dans chaque département, un plan d’alerte et d’urgence, coordonné par le préfet, est mis en place. Du 1er juin au 15 septembre, toutes personnes vulnérables, les séniors et les personnes en situation de handicap, peuvent s'inscrire sur la base du volontariat, sur une liste dans leurs communes. Lorsque le département passe en vigilance orange, comme c'est le cas actuellement, des agents leur téléphonent pour prendre de leurs nouvelles et faire le point sur leur santé et les gestes d'hydratation.

Cette année, comme les précédentes, à Perpignan, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) a vu une vingtaine de personnes s'inscrire seulement : "Les premières années qui ont suivi la canicule mortelle de 2003, nous avions une centaine de participants ! Aujourd'hui, nous en avons donc quatre fois moins, explique Valérie Bonnal, directrice adjointe du CCAS de Perpignan. Elle est inquiète pour ces personnes isolées : "Nous parlons de celles qui n'ont pas de famille, pas de passages infirmiers, pas d'aide à domicile. En plus, on rajoute le fait que les personnes âgées perdent la sensation de soif en vieillissant, nous sommes d'autant plus inquiets à cette période."

"Le rôle des personnes de proximité est essentiel"

Selon Valérie Bonnal, une des priorités est de repérer ces administrés esseulés : "Je crois vraiment au rôle des personnes de proximité comme les voisins, ou le facteur, toutes ces personnes qui vivent à côté de gens isolés. Le dispositif est sur la base du volontariat mais nous essayons d'aller un petit peu en dehors des clous. Donc, si vous croisez quelqu'un de vulnérable en situation d'isolement, je dirais de nous appeler et ensuite nous les contacterons. Si elles ne veulent pas d'aide, nous ne pouvons pas les obliger bien-sûr, mais au moins nous aurons essayé."

À Perpignan, le CCAS accueille les personnes intéressées dans leurs locaux au 2 rue du lieutenant Pruneta. Les agents sont aussi disponibles par téléphone au 04.68.34.88.34.

Ailleurs dans les Pyrénées-Orientales, dans chaque commune, il suffit de contacter la mairie.