Dispositif de sécurité étendu pour le concert de rentrée Lalalib à Dijon

Lalalib, le concert de rentrée de Dijon c'est ce vendredi 30 août. Camélia Jordana, les Wampas, Feu! Chatterton ou encore le rappeur Ménélik se produiront Place de la Libération et sur le parvis Saint-Michel. Une 17e édition gratuite, avec un dispositif de sécurité bien rôdé et quelques changements.

Dijon, France

J moins 3 avant Lalalib. Cette dix-septième édition, totalement gratuite, se déroulera ce vendredi 30 août 2019 de 18h à 1h du matin, avec comme chaque année un dispositif de sécurité bien rôdé avec quelques changements.

Frédéric Sampson directeur de cabinet du Préfet de Côte-d'Or, Nathalie Koenders première adjointe au maire de Dijon et Jean-Claude Dunant, le directeur de la sécurité publique 21, pour la présentation du dispositif de sécurité de Lalalib 2019. © Radio France - Stéphanie Perenon

Limitations des points d'entrée

Les points d'entrée dans le périmètre du concert ont été limités à quatre cette année contre six l'an passé pour une meilleure fluidité des publics. Deux points sont réservés exclusivement à la sortie du public, rue Jeannin et rue de la Liberté. Objectif : faire que les spectateurs qui rentrent et qui sortent ne se croisent pas.

Jauge maximale abaissée

Pour éviter une pression trop forte sur les places de la Liberté et du Théâtre, les deux scènes où vont se produire les artistes, les autorités ont choisi d'abaisser la jauge maximale du public à 17.000 spectacteurs explique Frédédic Sampson, le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'Or. "Cette jauge devrait être atteinte aux alentours de 22 heures, avant de poursuivre, "cela occasionnera sans doute un peu d'attente pour les spectateurs qui se présenteront plus tard mais pour ceux qui seront déjà présents place de la Libération ou place du Théâtre, ce sera nettement plus agréable."

Frérédic Sampson, le directeur de cabinet du préfet de la Côte-d'Or explique pourquoi la jauge maximale a été abaisssée cette année. Copier

Effectifs renforcés et périmètre de sécurité étendu

Enfin les effectifs des forces de l'ordre ont été renforcés avec la présence de 20 policiers municipaux, davantage de police nationale et 150 agents de sécurité. Le filtrage des spectateurs débutera cette année un peu plus tôt aux alentours de 16h30 vendredi 30 août. La circulation sera interdite dans le secteur à partir de midi. Et puis comme l'an passé le poste de secours est situé place du théâtre avec une vingtaine de secouristes présents.

Un nouveau Village Lalalib

Autre nouveauté cette année, la place Sainte-Chapelle derrière le Musée des Beaux-Arts, la place accueillera un espace de détente avec des parasols et des transats, mais aussi des foodtrucks pour se restaurer. Un bar à eau sera également installé et la société St Bernard, proposera également ce soir là et gratuitement de raccompagner les specteurs.ices qui ne pourront pas reprendre le volant car trop alcoolisé.e.s. Par ailleurs 25.000 gobelets réutilisables ont été offerts par la Ville aux cafetiers.

