Dispositif de sécurité renforcé à Châteauroux pour la Fête de la musique

Pour la fête de la musique, ce mercredi, le centre-ville de Châteauroux sera entièrement bouclé, dès 16h. Les voitures garées sur la chaussée seront emmenées à la fourrière.

Prenez vos dispositions si vous avez prévu de participer à la fête de la musique ce mercredi à Châteauroux. En effet, la municipalité va mettre en place un périmètre de sécurité tout autour du centre-ville. L'espace compris entre la rue Ledru-Rollin et la rue des Pavillons d'une part, et entre la rue Dauphine et la rue de la porte-Thibault d'autre part sera entièrement réservé aux piétons. Des plots de béton empêcheront l'accès des véhicules. Ceux qui seront garés dans cette zone seront emmenés à la fourrière.

Un centre-ville entièrement piéton

Les possibilités de stationnement seront restreintes : les parkings des Halles, de l'îlot Molière et de l'hôtel Ibis seront fermés de mercredi après-midi 16h à jeudi matin 5h. En revanche celui de l'hôtel de ville sera ouvert et gratuit durant toute la nuit. Il n'y a pas que les voitures qui seront bannies du centre-ville, les bouteilles en verre le seront aussi. Les pétards et feux d'artifice sont quant à eux interdits dans toute l'agglomération castelroussine.

Partout en France, des mesures de sécurité draconiennes ont été prises pour assurer la sécurité de cette 36e Fête de la musique. Le ministère de l'Intérieur a indiqué que 48.000 policiers et gendarmes seraient déployés pour l'occasion. Des militaires de l'opération Sentinelle participeront à ce dispositif.