Moselle, France

Près de neuf Français sur dix prévoient de consommer de l'alcool à l'occasion des festivités de la Saint-Sylvestre, selon une étude. Comme toujours, le réveillon du Nouvel An, le 31 décembre, sera festif et agité. Mais aussi encadré. C'est le message que veut faire passer le ministère de l'intérieur: près de 140.000 policiers, gendarmes, soldats et pompiers seront mobilisés pour assurer la sécurité en France.

En Moselle, même ligne sécuritaire. Le préfet a déjà débuté sa tournée pour témoigner du soutien des pouvoirs publics auprès du personnel qui sera en fonction durant le réveillon. Le vendredi 29 décembre, il s'est rendu à l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine. La journée du 31 décembre, il poursuivra les autres rencontres.

"Tolérance zéro"

Car le réveillon 2017 en Moselle est l'objet de toutes les attentions. Sur les routes, ce sera "Tolérance zéro", avertit le directeur du cabinet du préfet, George Bos. L'année a été mauvaise dans le département avec 52 personnes tuées sur les routes, soit cinq de plus qu'en 2016.

Les contrôles seront renforcés, il y aura des forces de sécurité très visibles. Malheureusement on constate qu'il n'y a que la peur du gendarme qui fait prendre conscience aux automobilistes." George Bos, directeur du cabinet du préfet de Moselle

Arrêté préfectoral sur les pétards

Les autres objets de toutes les attentions sont les pétards. Pour réglementer leurs utilisations, le préfet décrète cette année encore un arrêté interdisant l'achat, le transport et l'utilisation des catégories 3 et 4, les plus dangereux. Les moins de -12 ans pourront utiliser ceux de catégorie 1 ; les majeurs, eux, peuvent s'amuser avec ceux de catégorie 2.

Les forces de l'ordre effectueront une nouvelle année encore des contrôles aux frontières car de l'autre côté du Rhin, chez notre voisin Allemand. La loi y étant plus permissive, nombreux sont donc les français à traverser la frontière pour se fournir en artifices non-réglementaires.

Didier Martin justifie sa décision, à cause des accidents à répétition à l'occasion des fêtes, comme des mains traumatisées, voir, entraînant la mort.

Ceux ne respectant pas l'arrêté risquent jusqu'à 45 000 euros d'amende et trois ans de prison.