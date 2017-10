Dispositif Pinel : inquiétude et incompréhension dans le nord Franche Comté

900 communes françaises doivent sortir du dispositif Pinel au 1er janvier prochain. Dans le nord Franche Comté, cette mesure est redoutée par de nombreuses municipalités qui oscillent entre inquiétude et incompréhension.

Le dispositif Pinel accorde des réductions d'impôts à ceux qui investissent dans l'immobilier neuf. En clair, un propriétaire qui achète un logement neuf pour le louer bénéficie sur une période allant de 6 à 9 ans d’une réduction d’impôt. Jusqu’à 21% de déduction fiscale. Ce dispositif coûte évidemment de l'argent à l'Etat qui décide donc de mettre le frein.

Dans le pays de Montbéliard, exit Montbéliard, Audincourt, Bethoncourt, Etupes, Hérimoncourt, Grand-Charmont ou encore Vieux-Charmont. A Vieux-Charmont, 2 800 habitants, un projet immobilier de 20 maisons doit être lancé l'an prochain au pied d'un éco quartier. Le maire redoute cette sortie du dispositif et ne comprend pas. « Notre commune se développe. Je ne vois pas pourquoi nous sommes écartés de ce dispositif. Je m’inquiète pour les futurs investisseurs qui pourraient ne plus venir car ailleurs ils auraient la loi Pinel pour les aider. J’ai peur que ces maisons nous laissent sur les bras » explique Henri-Francis Dufour.

A Vieux Charmont, le maire espère que la sortie du dispositif Pinel ne va pas décourager les futurs investisseurs : 20 maisons seront construites près de l’éco quartier © Radio France - Nicolas Wilhelm

Vieux-Charmont possède l’avantage d’être à dix minutes de la gare TGV et du nouvel hôpital. Les investisseurs apprécient mais la sortie du dispositif Pinel pourrait remettre tout en cause. Il s'agit d'investissement privé mais l’enjeu est important pour les communes qui peuvent enregistrer des taxes foncières et taxes d'habitation supplémentaires.

Motion à Belfort

Belfort doit aussi être exclu du dispositif Pinel. C'est pour cette raison que le conseil municipal a récemment adopté une motion en faveur du maintien de la ville. L'enjeu est de taille car la municipalité a lancé un grand projet immobilier sur le site de l'ancien hôpital. A Danjoutin, le voisin qui doit lui aussi sortir du dispositif Pinel, un projet d'éco quartier a été lancé. Le plan d'aménagement comprend une quinzaine d'hectares. Collectifs ou individuels, il y aura des logements sociaux mais aussi privatifs. Si elle se confirme, la sortie de Danjoutin n’aurait pas beaucoup de sens pour Christian Lazare. "Dans le Territoire de Belfort, on est en zone détendue. Si vous souhaitez louer un logement, vous trouvez assez facilement. L’attractivité de Danjoutin n’est pas sur Pinel mais sur sa situation géographique prés de la gare TGV, du nouvel hôpital“ explique le premier adjoint chargé de l'urbanisme.

Selon le magazine Challenges, la sortie du dispositif Pinel devrait entrainer la non-construction d’environ 2 000 logements en Bourgogne-Franche-Comté et faire disparaître 4 000 emplois.