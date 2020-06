Distanciation, activités en petits groupes : voici à quoi vont ressembler les colonies de vacances cet été

Si les colonies de vacances pourront à nouveau accueillir des enfants à partir du 22 juin prochain, dans les départements verts comme oranges, il y aura des règles à respecter. Le ministère de l'Éducation et de la jeunesse a d'ailleurs dévoilé lundi soir le protocole sanitaire à suivre dans les colonies cet été. Sont concernés les séjours de vacances, les séjours courts, les séjours de vacances dans une famille, les séjours spécifiques (séjours sportifs, linguistiques, artistiques et culturels, rencontres européennes de jeunes, chantiers de jeunes bénévoles, rencontres de jeunes et séjours de cohésion) ainsi que les activités avec hébergement des accueils de scoutisme.

Des activités en petits groupes

La capacité d'accueil d'enfants en colonies de vacances n'est pas officiellement limitée. Mais le document précise que l’organisateur doit tenir compte "du respect de la distanciation sociale et des gestes barrières" : "Le respect de la distanciation physique nécessite des locaux adaptés et une organisation des activités qui entraînent, de fait, une limitation du nombre de jeunes susceptibles d’être accueillis au sein des séjours". Quand la distanciation physique ne pourra pas être respectée, les encadrants seront obligés de porter un masque, tout comme les enfants de plus de 11 ans pendant une activité.

Concernant les activités, elles devront se faire en petits groupes, 15 enfants maximum. Ces groupes devront rester les mêmes, si possible, durant toute la durée du séjour, et les interactions avec les autres groupes "seront réduites". Les activités en elles-mêmes devront être adaptées pour respecter la distanciation physique et les gestes barrières. Si les enfants s'échangent un ballon, un livre, un crayon, ils devront se laver les mains et le matériel devra être désinfecté avant et après l'activité. En cas d'activités sportives, les jeunes devront être à deux mètres de distance minimum.

Port du masque si la distanciation est impossible

Le protocole est clair sur ce point : le port du masque est obligatoire pour les encadrants "et pour toute personne prenant part à l’accueil lorsque la distanciation physique n’est pas possible". Concernant les enfants, ils ne sont pas obligés de porter un masque. Mais il y a des exceptions : en cas de symptômes d'infection au coronavirus (et dans ce cas, le jeune est isolé), lors d'activités où la distanciation physique est impossible mais uniquement pour les mineurs de plus de 11 ans.

Nettoyage des locaux deux fois par jour

Un nettoyage approfondi des locaux devra être fait à l'ouverture de la colonie. Et l'entretien devra être effectué deux fois par jour. Les poignées de portes, sanitaires, sols devront être quotidiennement désinfectés avec un produit virucide.

Dans chaque lieu, les enfants devront pouvoir se laver les mains, avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Ce sera nécessaire après être allé aux toilettes, avant manger et après s'être mouché, avoir toussé ou éternué. Les fenêtres des lieux d'accueil devront rester ouvertes le plus souvent possible. L'usage des ventilateurs ou brumisateurs collectifs est interdit.

Tête-bêche sur les lits superposés

Dans les chambres, aérées plusieurs fois par jour, les lits devront être au moins à un mètre de distance. Les enfants pourront dormir dans les lits superposés mais ils devront dormir tête-bêche. Si pendant le séjour, les jeunes dorment en tente, la distanciation physique devra là aussi être respectée. Et ces règles sont les mêmes pour les encadrants.

Inquiétude des professionnels

Face à ces règles drastiques et au manque d'inscriptions pour cet été, des directeurs de colonies et de camps de vacances s'inquiètent, certains ont même décidé d'annuler les séjours. C'est le cas par exemple en Charente-Maritime.

Même chose dans les Hauts-de-France où l’ADAV (l'association découverte aventure vacances) de Bergues a décidé de ne pas accueillir de jeunes cette année : "On doit faire des animations, des activités sportives et culturelles, piscine, cinéma, on ne peut pas ! Et un jeu de ballon, comment fait-on pour désinfecter le ballon ?".