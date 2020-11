Distillerie Guy à Pontarlier : la famille passe le flambeau

C'est sur Facebook que l'annonce a été faite vendredi 20 novembre. La distillerie Guy, installée à Pontarlier change de propriétaire. La célèbre entreprise familiale passe entre les mains de François-Laurent Vitrac.

Après quatre générations, la famille Guy tire donc sa révérence mais assure la transition. "La réputation de la distillerie Guy construite, héritée et transmise va perdurer. François et Pierre assureront les transmissions des secrets et du savoir-faire d’Homme à Homme pendant plusieurs mois, et reviendront ponctuellement pour les événements clés de la vie de la distillerie", précise-t-elle dans une lettre publiée sur le compte Facebook de l'établissement.

François Guy a décidé de prendre sa retraite. Son fils Pierre, qui travaille depuis son enfance à la distillerie, a décidé de ne pas prendre la succession.