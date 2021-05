Distribution alimentaire à l'université d'Orléans : encore près de 200 étudiants bénéficiaires au mois de mai

Ce samedi avait lieu la septième distribution de produits alimentaires et d'hygiène pour les étudiants de l'université d'Orléans. Depuis le mois de décembre, chaque mois, l'association O'SEM (Orléans aide les étudiants du monde) organise cette initiative qui a déjà aidé plus de 900 étudiants.

Il y a encore des besoins

Sous l'allée couverte près de l'UFR de sciences, au 1 rue de Chartres, ils étaient encore près de 200 étudiants à venir récupérer des aliments, produits d'hygiènes, vêtements, fournitures scolaires... Un chiffre en baisse "qui correspond au nombre de bénéficiaires qu'il y avait au début", remarque Lucile Mollet, présidente de l'association O'SEM. "Mais ça correspond aussi à la fin des examens pour de nombreux étudiants, certains sont partis en stage, d'autres ont quitté le campus."

Lucile Mollet est présidente d'O'SEM et professeure à l'université © Radio France - Cécile Da Costa

Si le nombre de bénéficiaires est en baisse, "il y a encore des besoins" souligne Lucile Mollet. "Encore beaucoup de jeunes qui travaillaient dans les restaurants, ou ce genre de choses, n'ont pas pu retrouver d'emploi, et puis un certain nombre de jeunes ont un travail qui ne les occupe que le week-end, donc avec un petit salaire."

C'est le cas notamment d'Assia, étudiante en master à Orléans. Depuis la première distribution, elle vient chaque mois. "Mon travail me suffit juste à payer le loyer et le nécessaire, mais pas les courses", explique-t-elle. "En fait, si on prend aliment par aliment, c'est pas cher", explique Houssam, bénéficiaire de la distribution depuis deux mois seulement. "Mais quand on additionne tout, on monte facilement à 80 ou 100 euros, et ça devient cher."

Dernière distribution le 26 juin

Pour beaucoup d'étudiantes comme Marie-Hélène, la distribution permet de faire beaucoup d'économies, notamment sur l'achat de protections menstruelles. "C'est trop cher", insiste l'étudiante qui réapprovisionne sont stock de serviettes et tampons hygiéniques à chaque distribution. "C'est quelque chose dont je ne peux pas me passer, c'est un achat prioritaire", poursuit-elle.

Les protections menstruelles font parti des produits les plus chers à se procurer pour les étudiantes © Radio France - Cécile Da Costa

La prochaine distribution à l'université d'Orléans aura lieu le 26 juin. L'Association O'SEM ne prévoit pas de distribution cet été en raison des vacances scolaires.