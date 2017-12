Reims, France

Opération solidarité ce vendredi à Reims. Douze volontaires sont venus au contact de sans-abris, pour leur demander s'ils avaient besoin d'un cadeau. Et pour discuter. "On est dans une ère où c'est plus du chacun pour soi. Les SDF sont confrontés à l'indifférence générale. Des fois c'est très dur pour eux de survivre ne serait-ce que jusqu'au lendemain. Donc c'est important d'être à leurs côtés, même si c'est pour donner un petit cadeau.", explique la coordinatrice de l'opération Joyeux noël solidaire, Sabrina Bernardino.

Le moteur de recherche Lilo, qui finance des projets sociaux, est à l'origine de la distribution. © Radio France - Victorien Willaume

Elle a été rendue possible par le moteur de recherche Lilo. Ce moteur finance des projets sociaux avec ses revenus publicitaires. Et en décembre, Lilo a décidé de se porter vers les SDF en permettant à quelques-uns de recevoir un cadeau.

360 euros dédiés aux sans-abris de Reims

Avec 30 villes participantes, 8 700 euros ont été récoltés dans toute la France, dont 360 euros pour les sans abris de Reims. Cela représente une dizaine de cadeaux. Christian, SDF depuis une vingtaine d'années, s'est fait offrir une écharpe. "Ça me fait plaisir, vraiment. Surtout qu'il fait froid et que je fais de l'asthme. A Lyon des bénévoles et des étudiants m'ont aussi offert des cadeaux."

Parmi les bénévoles, Aurore, qui habite depuis plusieurs années à Reims, et qui s'implique pour la première fois dans une opération de ce type. "C'est Noël et je veux aider. Ça fait pas mal de temps que je veux aider les SDF. Mais je suis très timide alors je n'osais pas aller vers eux. Là c'est l'occasion."

L'argent qui n'a pas été utilisé pour cette distribution de cadeaux est par ailleurs reversé à des associations caritatives pour sans-abris.