Coronavirus - Distribution de masques à Limoges : ça commence aujourd'hui

La Ville de Limoges entame cette semaine la distribution de masques en tissu réutilisables pour chaque limougeaud. Dès ce mardi, elle va remettre des masques aux personnes les plus fragiles ou ne pouvant se déplacer, avant une distribution dans les boîtes aux lettres, puis une opération de retrait.

La Ville de Limoges entame cette semaine la distribution de masques en tissu réutilisables pour chaque limougeaud.

Dès ce mardi, elle va remettre des masques aux personnes les plus fragiles ou ne pouvant se déplacer. Il s'agit là de personnes intégrées aux dispositifs de suivi du Centre communal d’action sociale (les personnes bénéficiaires du service de portage repas, celles hébergées dans les Résidences Autonomies Municipales, ainsi que celles recensées par la cellule d’appels et d’écoute).

Distribution dans les boîtes aux lettres pour les plus âgés

Puis, des masques seront distribués dans les boîtes aux lettres pour les personnes de plus de 60 ans (sur la base de la liste électorale), par des agents municipaux volontaires et les élus. Cette opération se fera en deux temps : pour les personnes âgées de plus de 85 ans, ce sera à partir du mercredi 29 avril. La distribution pour les 60-85 ans se fera à partir de lundi prochain, le 4 mai.

Enfin, les moins de 60 ans pourront retirer leurs masques à partir du 11 mai dans les antennes mairies et établissements municipaux, suivant des modalités qui seront bientôt annoncées.

A LIRE AUSSI - Covid 19 : le maire de Limoges invite les habitants à porter des masques en tissu et lance une vaste commande

Les personnes qui n’auront pas reçu leur masque à l’issue des distributions pourront se signaler, à partir du lundi 4 mai, au 05 55 45 65 65. De même, et toujours à partir de lundi prochain, toutes les personnes non inscrites sur les listes électorales devront remplir un formulaire sur le site internet de la Ville limoges.fr.