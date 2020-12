Distribution de repas : une centaine d'étudiants venue récupérer un plat de Noël à l'université d'Orléans

Une centaine de plateaux repas ont été distribués sur le campus de l'université d'Orléans ce samedi, pour les étudiants de plus en plus touchés par la précarité. Une initiative solidaire à l'approche de Noël, organisée par l'association ÔCampus et "Un cœur, un maillot".

Entre midi et 14 heures ce samedi, sur le campus de l'université d'Orléans, une vingtaine de bénévoles s'activent. Les 300 plateaux repas sont prêts, il faut désormais les distribuer aux étudiants qui se présentent.

L'initiative a été lancée quelques semaines plus tôt par ÔCampus, la fédération des associations étudiantes d'Orléans, et par "Un cœur, un maillot", une opération de collecte qui avait permis de récolter des fonds pendant le premier confinement grâce à une vente aux enchères de maillots de sportifs. C'est d'ailleurs une partie des fonds récoltés qui a permis de financer l'opération "les plateaux du cœur" de ce samedi.

Des repas traiteur

Tous les plats ont été réalisés par un traiteur local, avec des produits frais de la région. "On souhaitait que ce soit un repas de qualité, parce que c'est bien beau de faire des plateaux, mais on est dans une période un peu festive", explique Thomas Renault, l'un des organisateurs d'"Un cœur, un maillot".

Fanny Picard est coordinatrice de l'événement, Thomas Renault est l'un des organisateurs © Radio France - Cécile Da Costa

Trois menus chauds sont proposés aux étudiants : poisson, viande halal ou végétarien. Le but est de pouvoir s'adresser au plus grand nombre. "On a beaucoup d'étudiants étrangers, qui ne peuvent pas rentrer pour les fêtes, d'étudiants précaires qui ont perdu leur job à cause du covid", détaille Fanny Picard, coordinatrice de l'événement et par ailleurs élue au conseil municipal d'Orléans. "Si on peut leur apporter un peu de confort avec ce repas de traiteur, ce sera une grande victoire pour nous."

"On voit qu'il y a des personnes qui ont honte de venir, ça me fait mal au cœur", observe Thomas Renault, lui aussi élu municipal. "On est pas là pour montrer leur précarité, on est là pour leur apporter du réconfort." Les deux élus, organisateurs et coordinateurs de l'événement précisent qu'ils agissent au nom de leur association, et non en tant que conseillers municipaux.

Ça réchauffe le cœur de se dire qu'on n'est pas abandonnés

A l'entrée, il suffit de montrer une carte étudiante ou un certificat de scolarité. Il y a ceux qui vienne pour profiter d'un bon repas de Noël en pleine période de partiels, comme Léa 21 ans. "Je me suis dit que c'était une bonne opportunité pour changer un peu du repas habituel, c'est-à-dire des pâtes, et encore si on a le temps de manger."

Trois menus étaient proposés aux étudiants © Radio France - Cécile Da Costa

Et puis il y a ceux comme Mélissa, étudiante en deuxième année, qui a du mal à boucler ses fins de mois. "Dès qu'on a une aide, on ne va pas la refuser", raconte-t-elle. "Ça réchauffe le cœur de se dire qu'on n'est pas abandonnés et qu'on a quand même des aides."

Au total, une centaine d'étudiants est venue récupérer un plateau ce samedi. C'est moins que prévu, mais l'association avait tout prévu : les repas restants ont été distribués aux sans abris et aux Restos du cœur.