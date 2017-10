Distribution de roses pour les personnes âgées sur le marché Antigone à Montpellier

Une initiative des " petits frères des Pauvres" à l'occasion de la Journée internationale des personnes âgées. L'association publie également une étude sur la solitude et l'isolement des plus de 60 ans.

C'était ce dimanche, la Journée internationale des personnes âgées. L 'association "les petits frères des Pauvres" a offert des fleurs dans des maisons de retraites et des bénévoles se sont aussi rendus sur les marché et dans la rue pour distribuer des fleurs à des personnes en les invitant à les offrir ensuite à des personnes âgées isolées.

Le stand de l'association sur le marché antigone à Montpellier © Radio France - Sébastien Garnier

Opération menée dans 217 villes de France ( Béziers,Frontignan,Sète, le Crès, Villeneuve les Maguelone, Juvignac, Marsillargues, Montpellier).

Reportage sur le marché Antigone à Montpellier Copier

300 000 personnes en situation de mort sociale

L'association publie aussi une étude avec le CSA sur la solitude et l'isolement des plus de 60 ans. En France, 300 000 personnes de plus de 60 ans ne rencontrent quasiment jamais personnes que ce soit de la famille, des amis ou des voisins. La catégorie la plus touchée est celle des femmes de plus de 75 ans aux revenus modestes.

Si on regarde les chiffres dans notre région Occitanie, ce qu'on appelle l'exclusion numérique est moins forte qu'au niveau national mais tout de même on a 28 % des plus de 60 ans qui n'ont jamais accès à internet. Ce qui pose problème aussi pour les démarches administratives du quotidien qui désormais se font en ligne.

68 % des plus de 85 ans n'envoient jamais de mail, ne consultent aucun site, ne vont jamais sur les réseaux sociaux.

Plus on vieillit plus on est isolé

A partir de 85 ans on bascule vers le grand âge, les contacts deviennent moins fréquents avec les petits enfants, avec la famille éloignée, les voisins. On va moins dans les association. C'est aussi l'âge ou les sorties se réduisent, 10 % des 85/89 ans sortent moins d'une fois par semaine. C'est également l'âge ou l'autonomie diminue, le sentiment de solitude se renforce.

La solitude ne vous amène que du stress et des mauvaise idées , Bachir 79 ans Montpellier

Bachir YOUSFI 79 ans vit en fauteuil roulant après l'amputation d'une jambe, il témoigne de sa solitude Copier

Quels sont les sujets qui préoccupent les personnes âgées ?

En Occitanie la préoccupation numéro un ( plus d'une personne sur deux) c'est la peur d'être une charge pour sa famille , juste devant la crainte de devoir quitter son logement.33% des personnes interrogées se disent préoccupées par la solitude et l'isolement. Enfin 17 % se disent préoccupés par le sentiment d'inutilité.

Enquête réalisée auprès d'un échantillon représentatif de 1804 personnes âgées de 60 ans et plus.