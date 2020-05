La première phase de distribution des masques de protection aux habitants d'Anglet et de Biarritz a lieu ce dimanche 10 mai dans les bureaux de vote.

Distribution des masques à Anglet et Biarritz : ce sera à partir de dimanche

À Anglet et à Biarritz, la première distribution des masques de protection contre le coronavirus débute ce dimanche 10 mai à destination de la population. Chaque habitant pourra obtenir gratuitement un exemplaire en tissu, lavable et homologué, et aux normes, en prévision du déconfinement.

Pour Biarritz, il s’agit d’une première partie du contingent fourni par l’Agglomération Pays basque, soit 20 à 25.000 masques. Pour Anglet 40.000 masques commandés par la Ville à une entreprise landaise.

À Anglet

La distribution des masques commandés par la Ville aura lieu de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h dans les 33 bureaux de vote de la commune pour tous les Angloys à partir de six. Il faudra pour cela se rendre dans son bureau de vote habituel. Afin de limiter les déplacements, une personne majeure recevra la dotation par foyer d’habitation. Il faudra présenter la pièce d’identité de chaque personne pour laquelle un masque est retiré ou bien le livret de famille.

Pas sur les listes électorales

Pour les personnes qui ne sont pas inscrites sur la liste électorale d’Anglet (nouvel Angloy, résident secondaire, étudiant, personne n’ayant jamais voté, ressortissant étranger), la distribution s’effectuera à la salle des fêtes de la mairie, aux mêmes horaires.

Pour les personnes vulnérables

Les personnes qui ne peuvent se déplacer ce dimanche 10 mai, sont invitées à se présenter à une seconde distribution qui aura lieu le mercredi 13 mai, de 9h à 12h et de 14h à 17h, à la salle des fêtes de la mairie.

Les personnes âgées ou handicapées, qui se trouvent dans l'impossibilité de se déplacer, peuvent se faire connaître en appelant le 0800 800 928. Les personnes âgées qui bénéficient d'une assistante via le CCAS ou une association agréée recevront leur masque à domicile par les auxiliaires de vie de ces structures dans la semaine du 11 mai.

Numéro vert à Anglet

On peut retrouver la liste et l’adresse des bureaux de vote sur le site www.anglet.fr ou par téléphone au 0800 800 928.

Pour Biarritz

Les personnes inscrites sur les listes électorales pourront se rendre ce dimanche dans leur bureau de vote, à raison d’un représentant par foyer (il faudra se munir des pièces d’identité de ceux pour qui l’on retire et/ou livret de famille).

Pour les personnes dont la première lettre du nom est comprise entre A et K, l’accès sera possible de 9h à 13h. Pour celles dont le nom commence par les lettres comprises entre L et Z de 13h à 18h. Pour ce qui est des bureaux de vote se trouvant dans les écoles, la distribution se fera à l’extérieur. Soit dans la cour, sous le préau ou sous une tente, selon la configuration des lieux.

Pas sur les listes électorales

Les Biarrots non-inscrits sur les listes électorales pourront retirer leur masque de 9h à 18h au local des 3A (square d’Ixelles), ce lundi 11 mai. Pour réguler les flux, cette distribution se fera sur rendez-vous.

Pour les personnes vulnérables

Les personnes les plus fragiles, recensées comme telles par les services du CCAS de Biarritz (Centre communal d’action sociale), recevront elle leur masque directement à domicile.

Numéro vert

Pour orienter et répondre aux questions des citoyens biarrots sur la distribution, la mairie biarrote a mis en place un numéro vert (le 0 801 902 364) depuis jeudi 7 mai. Il est accessible tous les jours de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.