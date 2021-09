Distribution gratuite de fournitures scolaires à Cannes

Distribution de fournitures scolaires pour les plus démunis dans les locaux du PCF de Cannes

Compas, calculatrice, sac à dos, les fournitures scolaires représentent une grosse part du budget des familles azuréennes, alors ce samedi, quelques unes ont été appelées par des associations comme le Secours Populaire, le Secours Catholique ou des associations d'aide aux réfugiés pour participer à la distribution du Parti Communiste Français. À Cannes, une vingtaine de familles avec deux ou trois enfants en moyenne ont pu récupérer des fournitures scolaires gratuitement.

De nombreux parents sans papiers ou demandeurs d'asiles ayant des enfants scolarisés dans le département ne perçoivent pas l'allocation de rentrée scolaire et ne peuvent s'acheter le matériel nécessaire pour que leurs enfants puissent suivre les cours. Attribuée sous conditions de ressources, l'Allocation de rentrée scolaire s'élève cette année à 370,31 euros pour les enfants de six à 10 ans, 390,74 euros pour les enfants de 11 à 14 ans, et 404,28 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.

Grâce à l'action du Parti Communiste Français des Alpes-Maritimes trois cents familles ont pu bénéficier de fournitures scolaires gratuitement.