Les Restos du cœur mobilisés le soir de Noël pour les démunis à Toulouse

Un repas de Noël a été distribué aux plus démunis ce jeudi soir par des bénévoles des Restos du cœur de Haute-Garonne. Ils ont pu boire un peu de café chaud et manger une cuisse de canard confit, des légumes et une bûche de Noël qui avaient été préparés par Le Moaï, le restaurant du Muséum de Toulouse, qui s'est chargé de livrer aux Restos du cour entre 200 et 250 plats chauds. Au delà-du repas, c'est surtout l'idée d'être là pour eux, de faire en sorte qu'ils ne soient pas seuls ce soir-là, leur demander comment ils vont, et d'autant plus en cette période d'épidémie.

"Ça fait chaud au cœur de voir que les bénévoles sacrifient leur soirée de Noël pour venir ici pour nous", sourit Karim, Toulousain de 38 ans qui a perdu son travail dans le BTP, à cause de la crise. Une dizaine de bénévoles étaient présents à Toulouse sur le site du Grand Rond. Parmi eux, quelques bénévoles d'un soir, venus prêter main forte aux équipes mobilisées pendant les fêtes.

La soupe distribuée par les bénévoles des Restos du cœur de Haute-Garonne le soir du 24 décembre à Toulouse © Radio France - Flore Catala

Une trentaine de personnes sont venues profiter d'un repas chaud pour ce soir du 24 décembre. Un soir comme les autres pour beaucoup, comme Diane, venue récupérer une barquette et un café. Elle vient aux distributions du 24 au soir comme les autres pour rechercher "un peu de compagnie". C'est aussi l'un des objectifs des Restos du Cœur : prendre des nouvelles des personnes venues chercher à manger, discuter et les réconforter, d'autant plus le soir de Noël, et d'autant plus dans le contexte de la crise sanitaire.

"Avant le covid on distribuait 300 repas tous les soirs, aujourd'hui on en distribue entre 600 et 650, sur les trois sites de distribution à Toulouse" détaille Pierre Henri, le référent de l'association sur le site du Grand Rond, qui insiste sur l'importance de ces distributions en période de covid.