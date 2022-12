District Grand Vaucluse de foot avance le coup d'envoi des rencontres séniors de ce dimanche avant la finale

30, c'est le nombre de rencontres séniors qui doivent être organisées ce dimanche dans les clubs de foot de Vaucluse. Un calendrier établit bien avant la coupe du monde, et que la qualification des bleus pour la finale, vient légèrement perturber. En effet, impossible d'imaginer organiser des rencontres amateurs à la même heure que l'entrée sur le terrain des hommes de Didier Deschamps. Du coup, pour permettre au plus grand nombre d'assister à un éventuel sacre, le Comité Directeur du District Grand Vaucluse a pris à la décision d'avancer le coup d'envoi de tous les matchs prévus initialement l'après-midi. Les rencontres se tiendront donc à midi et demi !

