Dites-le avec des fleurs : le Lions Club Abbaye Déols offre 400 bouquets de tulipes aux seniors de Châteauroux

C'était un des événements très attendus dans l'Indre : la grande vente de tulipes du Lions Club Abbaye Déols en faveur de la lutte contre la Cancer. Mais voilà : la crise sanitaire et le confinement ont contraint les organisateurs Pierre Duris et Paul Ladenise, à ajourner le rendez-vous organisé depuis 25 ans. Cela dit, les tulipes ne vont pas finir leur vie dans un champ. L'association a choisi de les offrir aux seniors et au personnel soignant de Châteauroux.

400 bouquets distribués

En accord avec le maire de Châteauroux, Gil Avérous et celui de Déols, Michel Blondeau, six agents de Châteauroux Métropole ont procédé ce mercredi à la cueille des fleurs, et composé des bouquets. Deux-cents ont été offerts ce mercredi à l'Ehpad St Jean, la résidence Isabelle, la maison relais séniors St Jean et la résidence des Rives de l'Indre. Deux-cents autres seront distribués vendredi, notamment à la maison de retraite de Déols et aux bénéficiaires du portage de repas à domicile. Des compositions seront également remises au service de réanimation du centre hospitalier de Châteauroux-le Blanc. Et comme un bouquet de fleurs, c'est aussi bien sûr un petit mot, celui-ci a été édité sur un carton par l'imprimerie Alinéa 36. Un beau geste, une oeuvre collective...c'est ça aussi la solidarité !