Le maire de Monte en Haute-Corse n'en peut plus de la divagation animale. Jean-François Mattei a pris un arrêté pour lutter contre ce qu'il juge être "un véritable fléau" et mis en place une zone de parcage des animaux en déshérence. Mais cela apparemment n'a pas suffi, le problème persisterait. Cet été, il a dû faire abattre un taureau en plein village, demandant à un chasseur de le faire. "Je préfère, dit-il, prendre les devants que de voir un enfant se faire blesser (...) Si on ne fait rien, on va avoir dans dix ans des meutes d'animaux sur la voie publique".

De son côté, face à ce problème de la divagation, Lionel Mortini se veut optimiste. "On se dirige vers un règlement de la divagation, a déclaré le président de l'ODARC sur Corse-Matin (...) avec une amélioration pour les élevages puisqu'on va faire des propositions très larges et très concrètes sous peu".