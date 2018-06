Pevarzek ti war kant e Breizh a zo tiez-hañv, hervez an Insee. Re evit ar gevredigezh Dispac'h, kroget ganti da begañ skritelloù war an tiez vak. Met pouezhus int memestra evit ekonomiez ar vro. Peseurt diskoulmoù a zo neuze evit adkempouezañ an niver a ziez vakañsoù gant ar re all ?

Bretagne, France

Stalafoù serret, dorioù prennet. Degemeret mat war an aod, e Breizh, e-pad ar goañv. Ha pa erru an hañv e erru ivez ar retretidi prenet ganto ul lojeiz e-kichen ar mor. Pevarzek ti war kant e Breizh a zo eil annez, "résidence secondaire" e galleg flour. Ha gwasoc'h eo e lec'hioù zo, 80% deus gant deus an tiegezhoù a servij evit ar vakansoù hepken e Arzon, er Morbihan, da skouer.

An dud pedet : Camille deus Dispac'h ha Maxime Touzé, deus an UDB

Lazhet e vez buhez ar c'humunioù gant an tiez-hañv ? Ha pouezhus eo an tiez-hañv evit ekonomiez ar vro ? Penaos e tremen an traou e broioù all ? Setu ar goulennoù savet da vare Diviz ar yaou, skignet d'ar yaou 27 a viz Even.

Pedet e oa bet ganeomp Camille, ur paotr ezel deus ar gevredigezh Dispac'h, ur strollad dizalc'hour, enepkapitalour, benelour, ekologour hag etrevroadelour, ganet e miz Meurzh. Boikotet eo bet gant Dispac'h ar film Bécassine ha stourm a ra ivez a-enep an tiez-hañv.

An eil den pedet oa Maxime Touzé, ezel deus an UDB, sekretour ar re yaouank en UDB ha redaktour evit Pobl Vreizh..

Selaouit en dro ouzh an diviz !

C'hwitet eo bet an taol ganeoc'h ? Tu zo deoc'h selaou en dro ouzh an diviz amañ !

Lodenn gentañ

Lodenn gentañ an diviz gant Camille deus Dispac'h ha Maxime Touzé, deus an UDB. Copier

Eil lodenn

Eil lodenn an diviz gant Camille, deus Dispac'h ha Maxime Touzé, deus an UDB. Copier