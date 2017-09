DIVIZ AR YAOU | Lezenn labour, RSI, kontradoù skoazellet: setu temoù an daol-grenn

Les syndicats sont divisés, l'Etat cherche à faire des économies... Loi travail, RSI et contrats aidés, ce sont les thèmes de cette table ronde du "Diviz ar yaou", ce jeudi, de 19h10 à 19h30.

Disemglev a zo etre ar sindikadoù da-geñver ar vanifestadegoù 'enep da adreizhañ kod al labour. War ar memes tro emañ ar gouarnamant oc'h espern arc'hant gant digresk an niver a gontradoù skoazellet hag ar skoazelloù d'al lojeiz. Deus un tu all e vo nulet an RSI, reol assurañs al labourerien dizalc'h. Hag emañ ar Stad o klask espern arc'hant ha dizunaniñ an dud ?

Tabutal a rimp en-dro d'an daol

Etre 7e10 ha 7e30 fenoz e vo ganeomp : Maiwenn Raynaudon-Kerzerho, kazetennerez evit ar gelaouenn Bretons, Dominig Jolived, perzh er sindikad SLB, ha Jean-Luc Mingan, bet dileuriad CGT er stal BMO.

Embannit ho soñj deomp

Roit deomp ho soñj war Facebook, Twitter ha dre bellgomz : 02 98 53 65 65