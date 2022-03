10 ans après l'attentat de Toulouse, "une plaie qui ne se referme pas", selon le rabbin de Bordeaux

Le 19 mars 2012, le terroriste Mohamed Merah tuait quatre personnes à l'école juive Ozar Hatorah de Toulouse, dont l'enseignant bordelais Jonathan Sandler et deux de ses enfants. Le rabbin de Bordeaux, Moïse Taïeb donne désormais ses cours dans la salle Jonathan-Sandler à la synagogue.

Il sera, dimanche 20 mars, à la cérémonie organisée à Toulouse pour rendre hommage aux victimes de Mohamed Merah, aux côtés de 2 000 personnes, dont Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, et du président israélien Isaac Herzog. Il y a 10 ans, le rabbin de Bordeaux, Moïse Taïeb avait présidé l'hommage rendu à la grande synagogue de Bordeaux aux victimes de l'école Ozar Hatorah de Toulouse. Une famille bordelaise avait été décimée, puisque Jonathan Sandler, 30 ans, et ses enfants Gabriel, 3 ans, et Arié, 6 ans, avaient été tués par le terroriste Mohamed Merah, comme la jeune Myriam Monsonégo, 8 ans.

Dix ans après l'attentat de l'école Ozar Hatorah de Toulouse, le souvenir est toujours très prégnant ?

Dans notre communauté, bien évidemment. Dans le cadre de la société, dix ans après, il y a eu d'autres attentats qui ont été aussi très graves, qui ont frappé toute la société. Et il y a toujours cette menace du terrorisme, de l'islamisme qu'il faut sans cesse combattre.

Vous vous rappelez de ce que vous faisiez ce 19 mars 2012 ?

À l'époque, j'étais en région parisienne et je m'occupais d'une école. Et on l'a appris aux informations au moment où les parents commençaient à déposer leurs enfants à l'école. D'abord il y a eu de la panique. Est-ce qu'il n'y aura pas une autre secousse, d'autres attentats dans d'autres écoles ?

Le 19 mars 2012, l'attentat terroriste avait fait quatre morts à l'école Ozar Hatorah. © Maxppp - REMY GABALDA

Et puis après, il y a eu la cérémonie qui a eu lieu ici, à Bordeaux. En quelques heures, puisque ça avait été annoncé le matin pour le soir, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui sont venues à la synagogue pour rendre un hommage. Parce que c'étaient des enfants, parce que c'était un papa, parce que la mort avait frappé de la façon la plus abjecte possible, dans un lieu qui doit être normalement sanctuarisé.

Elle avait dû être encore plus émouvante à Bordeaux, parce que l'adulte assassiné par Mohamed Merah, Jonathan Sandler, était bordelais.

Bien sûr. La famille Sandler était connue à Bordeaux et que Jonathan y enseignait à la synagogue, dans le cadre de notre maison d'études. Et d'ailleurs, depuis, la salle principale lui est dédiée. Quand je donne cours, je donne cours dans la salle Jonathan-Sandler.

Alain Juppé, à l'époque ministre des Affaires étrangères et maire de Bordeaux, lors de la cérémonie d'hommage, le 19 mars 2012. © AFP - PIERRE ANDRIEU

Il s'occupait des jeunes, donc les jeunes et les parents s'en rappelaient. Donc à Bordeaux comme à Toulouse, ça reste toujours une plaie qui ne se referme pas.

Ces commémorations, les dix ans ce week-end. sont nécessaires ? Ou est-ce que c'est juste remuer le couteau dans la plaie ?

Elles sont dures, forcément. Mais en même temps, il est important de faire de temps en temps des piqûres de rappel, parce que cette lutte-là n'est pas terminée. Et puis, dans la tradition juive, tant qu'on parle de quelqu'un, il reste vivant pour nous. Finalement, pourquoi on pleure ? Pas pour les victimes, mais pour ce qu'elles aurait pu faire.

Commémorer, c'est essentiel pour la mémoire

Si Jonathan Sandler avait vécu dix ans de plus, vécu une vie normale, il aurait continué à enseigner, à former de nombreux élèves. Un de ses enfants aurait fait sa bar-mitzvah il y a quelques mois. C'est sur ça que l'on pleure, sur ce qu'on n'a pas pu avoir, ce qu'on nous a retiré. Donc commémorer, c'est essentiel pour la mémoire, pour le travail éducatif, pour la transmission. Et pour surtout que de telles choses ne se reproduisent pas.

Et dix ans plus tard, est ce que vous pensez que ces choses là peuvent se reproduire ?

Malheureusement, on le craint toujours.