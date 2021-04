Dix ans après l'attentat de Marrakech, les proches des victimes normandes "n'ont pas vu le temps passer"

Christian Girard montre du doigt les dessins, les photos, accrochés sur les murs de la chambre : "Ca, c'est un tableau que Salomé a fait. Là," dit-il en montrant une photo, "c'est nous peu de temps avant l'attentat". Sur la photo, les deux jeunes filles et leurs deux parents se tiennent, bras dessus, bras dessous, en souriant.

Le souvenir du coup de téléphone, à minuit cinq

Quelques semaines après ce cliché, le 28 avril 2011, l'explosion d'une bombe dans un café de la place Jemma El Fna en plein coeur de Marrakech fait 17 morts, dont huit français. Parmi eux, deux touristes normandes. Marie-Christine Bohin, une Alençonnaise de 61 ans, est tuée sur le coup. Sa cousine Salomé Girard, jeune bayeusaine de 18 ans, mourra quelques heures plus tard de ses blessures. La soeur de Salomé, Louise, 19 ans, est très grièvement blessée.

Dix ans, c'est une date marquante, mais on n'a rien vu passer. On était tellement en dehors de la vie qu'on n'a rien vu passer. Toute notre vie sera liée à l'attentat.

Depuis, les terroristes ont été condamnés à perpétuité. Le tourisme a repris dans la capitale touristique du Maroc. Mais le père de Salomé et Louise se souvient toujours distinctement de ce coup de téléphone, à minuit cinq, pour leur annoncer que leurs deux filles font partie des victimes. "Dix ans, c'est une date marquante, mais on n'a rien vu passer", raconte Christian Girard. "On était tellement en dehors de la vie qu'on n'a rien vu passer. Toute notre vie sera liée à l'attentat. On fait une balade, eh bien on se rappelle le jour où on y a été avec les enfants. On a toujours un rapport à l'attentat".

"Que Louise réussisse à parler, à marcher, c'est une victoire"

Une décennie de démarches judiciaires, et administratives aussi, avec le fonds de garantie des victimes du terrorisme, qui replonge chaque fois le couple dans la douleur : "Je suis encore en ce moment à trier des papiers pour la justice. Ca fait 10 ans, et on est encore en discussions. J'ai deux malles américaines remplies de papiers, de procédures. Chaque fois on revoie des trucs, des photos, et chaque fois, ça nous remet dans des états pas possibles".

Que Louise réussisse à marcher, à parler, à prendre le métro toute seule, quand on a vécu un attentat, c'est une victoire. Depuis un an, elle a un ami, elle a déménagé de la maison pour vivre dans le Sud

Christian Girard coupe la télé, quand il y a un attentat terroriste. Mais il ne s'est jamais laissé aller. Sa fille Louise a survécu, gravement mutilée. Elle a subi plusieurs dizaines d'opérations : "Que Louise réussisse à marcher, à parler, à prendre le métro toute seule, quand on a vécu un attentat, c'est une victoire. Depuis un an, elle a un ami, elle a déménagé de la maison pour vivre dans le Sud. Pour nous c'est dur parce qu'elle est encore d'une santé fragile, on a peur pour elle. Mais elle est autonome, ça nous a fait drôle mais on trouve ça très beau. Elle a réussi à reprendre une vie comme elle aurait eu sans ce massacre".

La plaque à l'entrée du "jardin de Salomé", au bord de l'Aure, devant la mairie de Bayeux. © Radio France - M. B.

A Bayeux, la ville a inauguré un jardin au nom de Salomé en 2016. Son père espère que les Bayeusains qui passeront devant aujourd'hui auront une pensée pour elle et pour toutes les victimes du terrorisme : "C'est un lieu qui permet de voir la beauté des choses. Il y a le covid, on ne peut pas faire de commémoration, mais il y a le jardin de Salomé. Chacun peut aller faire un petit tour au jardin de Salomé, et laisser aller ses pensées vers tous ceux qui sont partis, faire une minute de silence. Il est important que tout le monde se dise qu'on ne peut pas s'octroyer le droit, par idéologie ou par religion, de supprimer la vie d'un être humain. Et d'innocents, en plus".