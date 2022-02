Dix ans des attaques de Merah : le ministre de l'Intérieur ordonne de renforcer la sécurité des synagogues

Alors que la France et Toulouse s'apprêtent à commémorer le souvenir très douloureux de l'attaque terroriste du 19 mars 2012 à l'école juive Ozar Hatorah à Toulouse, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé ce jeudi aux préfets de renforcer la sécurité des lieux de cultes juifs pour les fêtes de Pourim. Pourim, une fête joyeuse très célébrée à l'instar de Hanouka, a lieu cette année autour du 16 mars. Cela coïncide avec les commémorations des attaques de 2012 à Toulouse et Montauban.

Accès limité aux synagogues et Sentinelles

Beauvau demande notamment aux préfets de limiter le nombre d'accès aux lieux de culte, de mettre en place une "présence statique visible" des forces de l'ordre lors des offices, ou encore d'engager les militaires de l'opération Sentinelle sur les lieux ou les édifices les plus sensibles ou les plus emblématiques.

La France compte un peu plus de 400 synagogues. Il y en a six à Toulouse, sans compter celle de la périphérie proche comme à Colomiers, Tournefeuille, Saint-Orens ou Balma.

"La commémoration des attentats de 2012 donnera lieu à l'organisation de plusieurs cérémonies sur le territoire national." - Gérald Darmanin

Cela correspond aux commémorations des dix ans des attentats commis par Mohamed Merah qui ont fait sept victimes en 2012. Le terroriste toulousain avait d'abord tué un militaire, Imad Ibn Ziaten, à Toulouse le 11 mars, avant de s'en prendre à deux parachutistes, Mohamed Legouad et Abel Chennouf, à Montauban le 15 mars, puis de commettre le terrible massacre de l'école juive de Toulouse le 19 mars 2012. Dans le collège d'Ozar Hatorah, le jeune radicalisé avait tué un enseignant de 30 ans, Jonathan Sandler, accompagné de ses deux petits garçons de 6 ans et 3 ans et demi, Arié et Gabriel. La fille du directeur, la petite Myriam Monsonégo, 8 ans et demi, avait aussi été froidement exécutée.

Le CRIF de Toulouse organise une grande cérémonie à la Halle aux Grains à Toulouse le dimanche 20 mars, en présence du président de la République, des anciens chefs d'États et Premiers ministres, du Président israélien et des familles de victimes qui souhaitent être présentes.