Dix centres de vaccination anti-Covid 19 ouvriront lundi en Saône-et-Loire

Dix centres de vaccination anti-covid seront ouverts en Saône-et-Loire, à partir de ce lundi 18 janvier 2021 pour les plus de 75 ans volontaires. Les autorités lancent un appel à volontaires pour les médecins et infirmiers qui souhaiteraient renforcer ces centres de vaccination.

En Saône-et-Loire, dix centres de vaccination anti-covid seront ouverts à partir de ce lundi 18 janvier 2021 pour les plus de 75 ans volontaires. Cela concerne quelques 70.120 personnes dans le département selon l’INSEE. Les centres se trouvent à Chalon-sur-Saône, Mâcon, Louhans, Le Creusot, Montceau-les-Mines, Autun, Digoin, Tournus et Paray-le-Monial et Givry

La préfecture lance un appel à volontaires auprès du monde médical

Selon la préfecture de Saône-et-Loire, les centres doivent disposer a minima d’une ligne de vaccination avec un médecin, deux à trois infirmiers et d'au moins une secrétaire et un secouriste d’une association agréée de sécurité civile. C'est pourquoi les autorités lancent un appel à volontaires pour les médecins et infirmiers qui souhaiteraient renforcer ces centres de vaccination. Ils peuvent signaler leur disponibilité par mail à prefcovid19@saone-et-loire.gouv.fr.

Deux plateformes pour prendre rendez-vous

Les prises de rendez vous ont débuté ce jeudi, sur la plateforme Doctolib ou via la plateforme d’appels au numéro 03 85 21 83 99. Une plateforme disponible entre 9 et 17 heures du lundi au vendredi. 3969 rendez-vous ont été pris ce jour dans l’un des dix centres de vaccination du département.