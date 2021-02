Dix chênes centenaires repérés par l'ONF en forêt de Bercé, pour la rénovation de Notre-Dame de Paris

Une visite particulière s'est déroulée ce jeudi matin en forêt de Bercé, en Sarthe. Des experts forestiers de l'Office national des forêts (ONF) se sont rendus sur place pour repérer des chênes centenaires, qui pourraient être exploités pour la rénovation de la flèche de Notre-Dame, détruite suite au terrible incendie en avril 2019.

Dix chênes centenaires retenus par l'ONF

Le repérage effectué ce jeudi matin par les agents de l'ONF, en forêt de Bercé, s'est révélé fructueux. "On a sélectionné dix chênes qui correspondent aux critères recherchés par les architectes de Notre-Dame" affirme Aymeric Albert, de la direction de l'ONF, chargé de la commercialisation des bois et qui a participé à la visite ce jeudi. Les arbres retenus ce jeudi doivent encore être validés par les architectes, qui, eux aussi, se déplaceront à Bercé mi-février.

On est pas venu en forêt de Bercé par hasard !

Il faut dire que ces arbres doivent répondre à un cahier des charges bien particulier. "On a des normes de taille et de longueur à respecter" précise Aymeric Albert, qui conclut : "on est pas venu en forêt de Bercé par hasard !"

Bercé, une chênaie historique et exceptionnelle

À ouvrage exceptionnel, forêt exceptionnelle ! En venant en forêt de Bercé, les agents de l'ONF s'attendaient à trouver des chênes remarquables. "C'est une forêt qui est propriété de l'Etat depuis des centaines d'années et qui a une culture du chêne depuis le départ" indique Aymeric Albert de la direction de l'ONF.

Pouvoir utiliser ce patrimoine dans un projet architectural d'exception, c'est une vraie fierté !

Certains des bois présents à Bercé datent de l'époque de Colbert, qui était l'un des principaux ministres de Louis XIV. Ces arbres avaient été plantés à l'époque pour être utilisés dans la marine, et aujourd'hui leurs tailles et leurs longueurs permettent de répondre aux attentes des architectes de Notre-Dame. "Pouvoir utiliser ce patrimoine dans un projet architectural d'exception, c'est une vraie fierté !"

Les chênes sélectionnés en forêt de Bercé et dans l'ensemble des forêts françaises, un millier au total, doivent être abattus d'ici le 15 mars. Emmanuel Macron souhaite une reconstruction de Notre-Dame en 2024, pour cela il faut d'abord que la flèche soit rénovée en 2023.