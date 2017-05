Dix choses à savoir sur le MSC Meraviglia, plus grand paquebot d'Europe

Le plus grand paquebot d'Europe, le MSC Meraviglia, a été livré mercredi 31 mai par les chantiers STX de Saint-Nazaire (Loire-Atlantique). Il doit être baptisé samedi 3 juin au Havre (Seine-Maritime). Découvrez les dix choses à savoir sur ce géant des mers.

Le plus grand paquebot d’Europe, le MSC Meraviglia, a été livré ce mercredi 31 mai par les chantiers STX à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique) à l’armateur italo-suisse MSC. Il largue les amarres ce jeudi matin à 9h pour prendre la direction du Havre (Seine-Maritime) où il doit être baptisé le 3 juin dans le cadre des festivités des 500 ans de la ville. Quand on parle d'un navire comme celui-là, les chiffres donnent le tournis et le Meraviglia n'échappe pas à la règle.

Voici les dix choses à savoir sur ce nouveau géant des mers :

Il mesure 315 m de long et 65 m de haut. Il peut accueillir jusqu’à 5.714 passagers. Sa vitesse de pointe est de 22,7 nœuds (= environ 40 km/h). Le navire est le premier d'une commande de quatre bateaux faite par MSC Cruises aux chantiers de Saint-Nazaire pour un montant total de trois milliards d'euros. Le président de la République Emmanuel Macron, alors ministre de l'Économie, visitait les chantiers en février 2016 quand MSC a confirmé sa commande. Le Premier ministre Édouard Philippe, alors maire du Havre, était également présent ce jour-là. Une partie des ouvriers des chantiers nazairiens ont mené une grève de six semaines pour réclamer une prime de livraison pour finir le bateau, ils n'ont pas obtenu gain de cause. L'actrice italienne Sophia Loren est la marraine du bateau (comme des sept précédents paquebots de la flotte). Patrick Bruel, Gad Elmaleh et les Kids United sont également invités pour la soirée privée du baptême du bateau le 3 juin au Havre. Le Meraviglia naviguera en Méditerranée et il repartira du Havre vers Marseille, chargé de passagers, le 4 juin. Au Havre, l'activité "croisières" bat des records : 402.000 passagers sont attendus dans le port de Seine-Maritime en 2017.