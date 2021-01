Dix enfants : une famille sarthoise témoigne à la télévision

Dix enfants : et alors ? La famille Gachot de Thorée-les-Pins, dans le Sud Sarthe ouvre les portes de sa maison aux téléspectateurs, à partir de ce lundi 4 janvier 2021. Ellen, Edouard, leurs cinq garçons et leurs cinq filles participent à la série documentaire “Mon incroyable famille” diffusée sur M6, à 15h30. Les Gachot veulent ainsi “montrer leur quotidien” et “faire tomber quelques clichés”, résume Ellen, la maman qui, à 40 ans, vient de reprendre son travail d’infirmière trois nuits par semaine.



Une famille "comme les autres"

A entendre les parents, une famille de dix enfants est une famille comme les autres. Plus grande certes. Plus agitée parfois. Mais rien de plus. “C’est une richesse”, résume Edouard, le papa. “Chaque enfant est différent. Chacun a sa personnalité. Certains sont calmes, d’autres toniques. Ils ont chacun leurs univers, leur passions”, explique posément le jeune commercial de 41 ans. Chloé, la cadette le confirme à sa manière : “On est un peu plus nombreux que dans les autres familles, mais franchement, je ne vois pas trop la différence. Pour moi, c’est normal, c’est ma famille !”

Pour la télé, il faut un grand canapé !

Son frère de 11 ans, Thibault s’en amuse : “ On est plus nombreux. A part ça, ça ne change pas grand-chose. Pour la télé, il faut un grand canapé ! Pour les jeux, nous sommes nombreux, c’est mieux !” Seul le réveil semble être compliqué pour le garçon, scolarisé en sixième : “Le matin, tu ne peux pas dormir ! Certains parlent fort !” Dans la maison des Gachot, dont les combles ont été réaménagées pour que chacun ait sa chambre (à deux exceptions près), l’ambiance est joyeuse, parfois électrique. "L'imprévu brise la routine. C’est la raison pour laquelle nous visons le quotidien avec beaucoup de bonheur", témoigne Ellen, la maman.



Parfois des remarques blessantes

Immanquablement, la question se pose : pourquoi dix enfants ? Habituée à cette remarque, Ellen Gachot répond avec un certain détachement. “Ce n’était pas un choix au départ. Nous souhaitions une famille classique avec un, deux ou trois enfants. Et puis ça se passait tellement bien qu’au fur et à mesure des naissances, nous nous sommes dits : pourquoi pas un autre ? Et c’est ainsi que nous en sommes arrivés à dix ! Nous avons fait ce choix de manière mesurée, à chaque fois, en analysant le futur”.

Avant de juger, apprendre à connaître les gens

La Sarthoise de 40 ans reconnaît que parfois certains regards et surtout certaines remarques peuvent la blesser. “Les préjugés sont très forts”, témoigne-t-elle. “On nous dit, par exemple, que nous avons eu ces enfants pour les allocations ou que nous sommes des catholiques extrémistes ou encore qu’on ne connaît pas les moyens de contraception”. Ellen Gachot tient à faire une mise au point : “Avant de juger, il faut apprendre à connaître les gens. Mon mari et moi travaillons tous les deux. Nous avons eu la chance d’avoir nos enfants quand nous le voulions !”



Une organisation militaire

Si la joie l’emporte dans la famille Gachot, l’organisation est nécessairement minutieuse ! “Je nous compare souvent à une entreprise, même si ma femme n’est pas d’accord”, raconte Edouard, le papa. “Au lieu d’avoir dix salariés, j’ai dix enfants”. Ellen nuance en éclatant de rire : “Il m’énerve à dire ça ! Nos enfants ne sont pas nos employés ! On ne peut pas les licencier !” La mère de famille reconnaît tout de même que le quotidien est sportif ! “Avec mon mari, les tâches sont bien réparties. Lui s’occupe du ménage, de la vaisselle, des poubelles. Moi, du linge et de l’alimentaire. Nos enfants rendent des services, comme dans toute famille : ils mettent le couvert, vident le lave-vaisselle, rangent leur chambre. Mais rien de plus. Nos aînées en particulier, ne sont pas des parents bis. C’est hors de question. Elles restent des adolescentes qui vivent leur vie d’adolescentes !”, explique Ellen Gachot.



Témoigner pour faire tomber les clichés

Alors pourquoi témoigner dans cette émission “Mon incroyable famille” diffusée sur M6 ? “C’est une émission familiale. L’objectif était de faire voir notre quotidien”, explique Edouard Gachot. “On voulait prouver que, même si on a beaucoup d’enfants, on est une famille comme toutes les autres, qui n’a pas à subir de jugement ou de critique. Nous voulons que les clichés tombent un peu”, explique pour sa part Ellen Gachot.