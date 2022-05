Dix étages sans ascenseur, la galère des habitants d'un immeuble de Saint-Benoit

Depuis le 27 avril, trente appartements d'un immeuble de Saint-Benoit (Vienne) ne sont plus desservis par leur ascenseur, en panne. Le bâtiment compte dix étages et la vie des habitants est devenu un vrai calvaire, le bailleur social ne peut pas y faire grand chose.

Cet immeuble de Saint-Benoit (Vienne) n'a plus d'ascenseur depuis le 27 avril et les habitants sont lourdement affectés par cette panne.

Il faut avoir le cœur bien en place quand on veut atteindre l'appartement de Patricia. La septuagénaire vit seule et depuis dix jours, ce samedi 7 mai, elle est encore plus isolée. L'ascenseur de son immeuble de Saint-Benoît est en panne, toujours pas réparé et ce sont une cinquantaine de personnes de cette résidence intergénérationnelle qui ont vu leur quotidien sérieusement se compliquer.

"On l'impression d'être de nouveau confiné, on dirait la période du Covid, se lamente Patricia. Heureusement que j'ai des provisions dans mon congélateur !" Elle a limité ses déplacements mais pour ceux qu'elle tient à honorer, elle "angoisse en pensant à toutes les marches et aux neuf étages à remonter".

Patricia, qui vit au 10e étage de l'immeuble de Saint-Benoit, rend visite à Thierry, voisin du 6e, qui est immobilisé depuis qu'il n'y a plus d'ascenseur. © Radio France - Théo Boscher

Revivre le confinement

Patricia pense aussi à ses voisins, parmi lesquels beaucoup sont des personnes âgées. Trois étages en dessous vit Thierry, qui est en fauteuil roulant. Des amis passent lui apporter ce dont il a besoin "mais eux-mêmes commencent à en avoir marre des étages". Il demande : "Si jamais il y a une évacuation, qu'il se passe quelque chose de grave, qu'est-ce qu'on fait ?" "Je préfère ne pas y penser", répond Patricia.

Tous les deux sont très remontés contre le bailleur social, Ekidom, qui a mis du temps à intervenir selon eux. Le directeur est justement en train d'installer des chaises à chaque palier, pour que les personnes puissent s'assoir pendant leur ascension, et fait du porte-à-porte. Aurélien Luzi se justifie : "Si on avait su dès le départ que la panne allait durer, on aurait mis en place des dispositifs d'aide aux résidents. Mais là, chaque jour c'était repoussé."

L'ascenseur de cet immeuble de Saint-Benoit a connu plusieurs pannes ces dernières années mais c'est la première qui dure aussi longtemps. © Radio France - Théo Boscher

Une solution d'ici mardi ?

Pour ne rien arranger, le prestataire de l'ascenseur est passé vendredi soir mais la pièce à changer dans l'appareil n'était pas la bonne. Les habitants en reprennent pour plusieurs jours en escaliers. Ekidom espère un retour à la normale "d'ici mardi ou mercredi". Dès lundi, des associations de quartier vont s'organiser pour apporter les courses à ceux qui le veulent.

Le bailleur insiste : le prestataire de l'ascenseur va payer des pénalités. Mais cela ne se verra pas sur la facture des habitants de l'immeuble avant l'année prochaine, à cause des provisions sur les charges et la régularisation n'aura lieu que l'année suivante.