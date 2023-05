Dix jours après la manifestation contre l'A69 à Saïx où en est la mobilisation ?

Christine Bedos fait partie du collectif La Voie est libre et vient s'occuper du jardin partagé planté pendant le week-end de mobilisation

Au bout de la rue des Etangs, dans le grand champ sur lequel la manifestation a eu lieu les 22 et 23 avril dernier, l'herbe est encore couchée. La seule trace du week-end de mobilisation ce sont les quelques plants de tomates et arbustes dans le jardin partagé.

Des riverains abattus

Marie Christine habite à deux pas du terrain et s'y promène justement avec ses deux chiens : "j'avais un peu peur que les gens laissent des déchets et tout s'est très bien passé."

Marie Christine a acheté sa maison il y a 25 ans dans la rue des Etangs. Cette paysagiste est contre l'A69 et a participé aux deux jours de manifestation : "je me demande s'il est déjà pas déjà trop tard, il aurait fallu se mobiliser il y a déjà trois ou quatre ans. Est-ce qu'ils vont revenir en arrière, c'est la grande question."

Et la réponse est toute trouvée d'après Rolland. Ce retraité habite là depuis 50 ans : "si c'est décidé je pense que ça va se faire quand même. Il y a 40.000 habitants à Castres et seulement 4 ou 5.000 personnes qui se sont mobilisées. Il en faudrait un peu plus quand même !"

8.200 personnes mobilisées disent les organisateurs. Quel que soit le chiffre André n'y croit plus. Il a fait construire sa maison en 1983, depuis son balcon il regarde la base de loisirs des Etangs, qui sera traversée bientôt par l'autoroute : "on est dans un paradis ici. Les élus ne veulent pas comprendre, je serai toujours contre mais j'accepterai sous la contrainte."

Les travaux "ont commencé", a répété mardi le ministre délégué aux Transports Clément Beaune.