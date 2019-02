Dix mois de travaux pour la principale place de Sablé-sur-Sarthe

Par Alexandre Chassignon, France Bleu Maine

La place Raphaël Elizé à Sablé va être intégralement refaite. Les travaux viennent de commencer et doivent s'achever en décembre prochain. Pour plus de 2,3 millions d'euros, la ville espère rendre cet espace plus agréable.