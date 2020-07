Dix Savoyards invités à Paris pour la cérémonie du 14 juillet

Pour la fête nationale ce mardi 14 juillet, cette année, le défilé militaire est limité. A la place un hommage sera rendu à ceux qui se sont particulièrement impliqués dans la gestion de la crise du coronavirus. 2500 personnes sont invitées pour représenter l’ensemble des soignants et membres de la société civile qu’Emmanuel Macron veut remercier pour leur dévouement. Parmi ces invités il y a quatre Savoyards et six Haut-Savoyards (des soignants, une directrice d’école ou encore un chef d’entreprise).

« Je suis très fière de participer à cet hommage rendu aux soignants » Nathalie, infirmière à Annecy

Nathalie Maire est infirmière depuis 26 ans, actuellement elle travaille à l’Ehpad Saint-François à Annecy, et elle fait partie des invités. « Quand la direction de l'Ehpad me l’a annoncé, j’ai cru que c’était une blague » raconte Nathalie à France Bleu Pays de Savoie. « Je suis fière de participer à cet hommage aux soignants, ça valorise nos professions ». Et quand on lui demande si elle a hésité à participer à cette cérémonie, Nathalie Maire répond : « Pas du tout. Bien sûr ce n’est pas le lieu pour manifester mais si j’ai l’opportunité de faire passer un message au ministre de la santé sur le manque de moyens et les difficultés de nos professions, je n’y manquerai pas ».

Cette cérémonie du 14 juillet avec cet hommage aux personnes qui se sont particulièrement mobilisées dans la lutte contre le coronavirus se déroule ce mardi matin place de la Concorde à Paris.