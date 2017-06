Dix-sept nouveaux pompiers professionnels dans l' Hérault

Le département de l'Hérault compte 17 nouveaux pompiers professionnels. La promotion Pierre Biais a été intronisée devant les locaux du SDIS de l'Hérault .Elle ne compte qu'une femme.

Les dix-sept nouveaux sapeurs pompiers professionnels de l'Hérault ont reçu leur casque, symbole de l'intégration dans le corps des sapeurs pompiers, lors d'une cérémonie devant le SDIS de l' Hérault .

Ils sont en rang, en tenue mais sans casque, posé devant eux .C'est le Major de la Promotion 2017, Romain qui lit la profession de foi du sapeur pompier , " je m'engage à faire preuve en toute circonstance de discipline et d'une rigueur morale exemplaire , je suis fier du savoir et des traditions que m'ont laissés nos anciens ...." il est question de respect, d'engagement, de loyauté .Romain termine en expliquant que la promotion 2017 est baptisée Pierre Biais, du nom du colonel qui a dirigé le SDIS de l' Hérault pendant les années 90 et qui est décédé en début d'année .

Myriam face à son fils Jonathan © Radio France - Pascale Viktory

Privilège pour Jonathan , c'est sa maman Myriam , élue de la commune de Saint Mathieu-de-Treviers qui lui remet son casque :"je lui ai dit que j'étais fière de lui, même si je vais être inquiète", dit elle , Jonathan reconnait avoir eu les larmes aux yeux , "c'est un moment qu'on attend tous , toucher du doigt notre rêve d' enfant, c'est aussi pour moi la fin d'une éducation et l'envol de l'oiseau du nid familial " .

Une seule femme dans la promotion

Jonathan et Romain connaissent les risques du métier, comme leurs collègues de promotion, ils sont déjà sur le terrain, certains depuis dix ans comme pompier volontaire"_.A la question, un pompier a-t-il peur ? Romain répond :"je crois qu'on a tous peur , mais on apprend à mettre cette peur de côté, surtout au sein du groupe, de l'équipe pour assurer la mission jusqu'au bout ."_

Melissa encadrée par ses grands- parents © Radio France - Pascale Viktory

Melissa est la seule femme de la Promotion , à la différence de nombreux de ses collègues , elle n'a pas fait l'école des pompiers, elle s'est engagée plus tard comme pompier volontaire, elle l'a été 10 ans à Servian et aujourd'hui elle en fait son métier ." je ne suis pas une femme pompier , je suis pompier, dit elle avec force , _quand on part en intervention, peu importe si c'est une femme ou un homme sous la cagoule, le principal c'est qu'on puisse compter sur moi ."_Melissa va intégrer la caserne d' Agde.