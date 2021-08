Dix soignants du CHU de Reims partent en renforts dans les Antilles

Des personnels soignants et paramédicaux du CHU de Reims ont pris le départ ce vendredi 20 août des Antilles. Dix volontaires qui vont aider les personnels des hôpitaux de la Guadeloupe pendant 15 jours. Et l'effort n'est pas anodin pour le CHU.

Ils et elles ont eu la confirmation de leur départ, au dernier moment, jeudi soir vers 20h. Dix soignants de la Marne, tous volontaires, ont pris le départ ce vendredi midi d'un TGV vers Paris, puis direction la Guadeloupe pour renforcer les personnels des hôpitaux de la Guadeloupe où la situation est particulièrement tendue. Parmi eux, neuf personnels du CHU de Reims mais également une aide soignante de l'hôpital de Montmirail. "Il y a pas eu le temps de réfléchir", sourit Sophie.

Une réorganisation des services en pleines vacances

Plusieurs métiers sont représentés : puériculteur, aide soignante donc, infirmiers des Urgences, préparateur en pharmacie ou encore interne. Ils ont été sélectionnés par la cellule de crise nationale, parmi 40 volontaires identifiés dans la Marne. Et ça demande un vrai travail de réorganisation au CHU de Reims. "On est en plus sur la période estivale qui est pas simple car on a des agents en vacances mais on en a certains qui ont souhaité partir sur leurs congés pour aider les Antilles donc il fallu refaire les plannings", précise Thierry Brugeat, coordonnateur des soins.

Double effort de solidarité du CHU de Reims

"C'est un signe important de solidarité que donne le CHU de Reims a un autre CHU, et que surtout les citoyens de la métropole donnent à d'autres citoyens d'Outre mer...", souligne Dominique de Wilde, directrice générale du CHU de Reims. Le CHU de Reims qui accueille également des patients Covid-19 venus des Bouches-du-Rhône ce vendredi. Un double effort rendu possible par la situation sanitaire dans le département. "Nous n'avons actuellement qu'un seul patient Covid hospitalisé en réanimation au CHU de Reims", note Dominique de Wilde qui "croise les doigts" pour que cela continue.