DJ Gabin, 9 ans, ambiance son village de Nailloux en plein confinement

Sa passion, c’est le mix. Gabin, jeune DJ de 9 ans a décidé de faire la fête avec ses voisins depuis chez lui. Il sort ses platines dans le jardin et partage la musique, en pleine période de confinement. Le village et ses amis applaudissent.

Gabin Lebrun n’a que 9 ans, mais il anime déjà les rassemblements et les fêtes de son village de Nailloux dans le Lauragais . En cette période de confinement, ce DJ autodidacte a décidé de sortir ses platines dans son jardin pour faire la fête à distance avec ses voisins. Depuis sa maison sur les coteaux qui surplombent le lac de Nailloux, tout le village en profite.

La musique nous rassemble

« Mercredi dernier, je devais animer l’anniversaire de mes copines, Céline et Sophie, des voisines. Mais avec le confinement ce n’était plus possible, je ne pouvais pas aller chez elles. Alors j’ai décidé de sortir ma sono dehors, sur la terrasse du jardin, pour leur faire un petit coucou pour leur anniversaire. Et maintenant, je continue pour tous les voisins, la musique ça nous rassemble » ajoute Gabin qui désormais met le village en fête tous les mercredi et samedi soir de 18h à 18h45.

Apparemment, le voisinage apprécie ce moment de convivialité. « Les retours sont positifs, analyse Gabin. « Les voisins nous applaudissent de dehors, de leurs fenêtres. Ceux qui m’écoutent sur Facebook m’applaudissent aussi , tout le monde applaudie un peu. »

« L’initiative a été spontanée, se félicite Guillaume, le papa de Gabin. Il y a souvent du vent sur les coteaux du Lauragais. Dès que mon fils met la musique, dans le village, ils nous entendent.

Les retours qu’on a , c’est : « vas-y, continue !

« Dans cette période de confinement, il faut qu’on s’évade. Et pour les copains de nos enfants, c’est un moment particulier pour communiquer ensemble. C’est important aussi je trouve. »

Un moment de partage sur Facebook

Gabin qui apprend à mixer tout seul depuis trois ans animait déjà les fêtes de fin d’année de l’école, en juin de l’année dernière, il avait décroché le prix spécial du jury au tremplin des fêtes de Nailloux où il avait tenu la scène tout seul pendant 30 minutes.

Samedi dernier, il a récidivé pour fêter l’arrivée du printemps, depuis sa terrasse. Sous les applaudissements, et porté par le succès remporté sur les réseaux sociaux, Gabin a décidé de continuer à mixer pendant toute la durée du confinement. « Tant que ça me plait, je continue. Après, quand le confinement sera fini, je m’arrêterai , après y-aura école ! »

Vous pouvez suivre le grand mix de Gabin tous les mercredi et samedi à partir de 18h sur : https://www.facebook.com/MixGabin/