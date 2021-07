Djion : Vous pouvez vous initier aux sports olympiques au Jardin Darcy durant les JO

Tous les jours de 17h30 à 20h venez découvrir et pratiquer gratuitement des disciplines olympiques telles que l'athlétisme, la gymnastique, le basket, le football fauteuil... Si vous n'avez pas besoin du pass sanitaire pour vous rendre dans ce village le port du masque, lui, est en revanche obligatoire.

Du karaté, de l'escrime ou encore du volley

Sur place vous verrez notamment des représentants du KAM, le "Karaté Arts Martiaux", club du centre-ville de Dijon fondé en 1987. Ils renseignent les curieux, surtout des parents qui souhaitent inscrire leurs enfants. "Il faut qu'il essaie pour voir si cela lui plait avant de l'inscrire, aussi, je vous conseille de lui faire faire un essai dans notre salle" conseille Anaïs, 8 ans de karaté au compteur, à une dame.

Les membres du KAM, l'un des six clubs de karaté de Dijon, renseignent le public © Radio France - Thomas Nougaillon

Vêtue d'un kimono blanc, la jeune femme explique que "le karaté peut paraître impressionnant parce qu'on donne des coups de pied, des coups de poing" mais tempère-t-elle "on n'est pas des agresseurs, on est là pour la défense". Antoine Lecomte, président du KAM Dijon, confirme, sans surprise, que la crise sanitaire a pénalisé le club. "En temps normal on a entre 120 et 125 adhérents, cette saison avec le Covid-19, on est plutôt à 80 puisque beaucoup de gens n'ont pas pu s'inscrire".

Anaïs et Antoine renseignent les parents dont les enfants sont attirés par le karaté Copier

Yoann Levaufre, référent olympique à Dijon jusqu'en 2024 © Radio France - Thomas Nougaillon

Yoann Levaufre, référent olympique à Dijon jusqu'en 2024 et les JO de Paris est aussi en charge de "Dijon Sport Découverte", ce dispositif qui permet de faire découvrir aux enfants des activités sportives, culturelles et de loisirs. Pour lui l'objectif de ce village olympique "est de proposer aux usagers -au travers du label 'terre de jeux 2024' obtenu il y a plus de deux ans- des initiations aux disciplines olympiques mais en mettant également en avant le pays hôte, le Japon, et sa culture".

Notre reporter a suivi une démonstration d'escrime dont ont bénéficié Timéo et Aurèle Copier

Comme Timéo et Auréle, il est même possible de suivre des petites initiations d'escrime en compagnie de Fabrice Vernier, prévôt fédéral et éducateur sportif, du club "Dijon mousquetaires" © Radio France - Thomas Nougaillon

Il est même possible de suivre des petites initiations d'escrime en compagnie de Fabrice Vernier, prévôt fédéral et éducateur sportif, du club "Dijon mousquetaires" © Radio France - Thomas Nougaillon

Voilà pourquoi, au-delà du sport, des stands dédiés à la cuisine japonaise, aux mangas, aux arts martiaux et floraux tenus par des associations locales sont également présents sur site. Le programme des sports et des diverses activités proposées figure sur le site de la ville de Dijon chaque semaine. Jusqu'à ce dimanche 1er août, vous pouvez initier vos enfants au poney, le Cercle hippique dijonnais vous fera bénéficier de baptêmes, de son côté, le DA Dijon 21 propose des ateliers basket tandis que le club "Dijon Mousquetaires", lui, distille des initiations à l'escrime.

