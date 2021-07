"Doggy bag" obligatoire : à Laval, des restaurateurs sont déjà prêts depuis longtemps

Pour ceux qui prévoient de se faire un restaurant, si vous ne finissez pas votre assiette, vous pourrez demander un "doggy bag" au restaurateur pour emmener les restes. A partir de ce 1er juillet, il est obligé d'accepter, c'est la loi. Cela doit aider à lutter contre le gaspillage alimentaire. Une nouvelle loi qui n'inquiète pas les restaurateurs à Laval. Ils sont déjà passés au "doggy bag" depuis longtemps.

Quand Yassine Kherbouche prépare son fameux couscous, ce gérant du restaurant "L'Eveil d'Orient" aime servir un plat très généreux. "Quand il reste de la semoule, de la viande, les clients nous demandent de mettre ça dans des boîtes pour l'emmener et on le fait souvent. On a des boîtes spéciales, des sacs, tout ce qu'il faut", décrit ce restaurateur.

Des boîtes, des sacs, du film d'emballage

Il propose des "doggy bag" depuis le début, depuis trois ans. C'est aussi le cas chez Olivier Mazurais au "Padiglione". Pour lui, pas besoin d'acheter des emballages en plus. Il utilise ceux de son épicerie, juste à côté du restaurant. "C'est occasionnel donc il n'y a pas besoin de faire des provisions extraordinaires de dobby bag. En règle générale, tout le monde termine son repas", estime-t-il.

On est de plus en plus à lutter contre le gaspillage

S'il reste quand même de la nourriture dans l'assiette, Claire Chapuis, du "Petit Saint-Vénérand" n'hésite pas à proposer elle-même un "doggy bag". "On part du principe qu'il vaut mieux que les clients ramènent la nourriture, qu'ils se fassent plaisir chez eux plutôt qu'elle parte à la poubelle. De plus en plus de clients acceptent, on est de plus en plus à lutter contre le gaspillage", explique cette gérante.

Mais il y a encore du travail. D'après l'Ademe, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un consommateur gâche quatre fois plus de nourriture au restaurant que chez lui.