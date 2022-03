Comment bien accueillir les réfugiés ukrainiens ? Le docteur Nathalie Salomé, psychiatre à Limoges, répond

Quel soutien psychologique apporter aux réfugiés ukrainiens, enfants ou adultes, qui fuient la guerre et arrivent en Limousin ? Invitée de France Bleu Limousin ce lundi matin, le Docteur Nathalie Salomé, psychiatre et responsable de la cellule d'urgence médico-psychologique du Centre hospitalier Esquirol, a indiqué avoir déjà rencontré, samedi, certains des réfugiés arrivés à l'ancien Ehpad Marcel Faure-Faure à Limoges. "On est en train de faire un premier état des lieux" a-t-elle indiqué, précisant qu'il y avait "deux problématiques : il y a ceux qui souffrent surtout de l'exil, de partir de chez eux de manière brutale, et d'être déracinés. Et puis, _il y a ceux qui ont vécu des choses plus traumatisantes_, qui ont été sous les bombardements qui, eux, sont peut-être un petit peu plus fragilisés que d'autres" a-t-elle analysé.

Deux traumatismes : la guerre et le déracinement

Dans les deux cas, comment s'y prendre ? Que faut-il leur dire ? Que faut-il faire ? "Le premier élément de tout, c'est l'accueil. C'est comment on les recueille, _comment on leur redonne foi un peu en l'humanité_, en étant simplement là, en étant présent. Ça, c'est déjà un élément très, très important. C'est la façon dont on les reçoit, dont on les cocoone un peu, qu'ils aient l'impression qu'on qu'on les considère comme quelqu'un d'important, qu'on les rassure aussi, ça. Ils sont perdus, ils sont déracinés de chez eux. Et donc, cette première phase est déjà la phase la plus importante que tout le monde peut faire. D'ailleurs, c'est ce que font toutes ces familles qui qui accueillent aussi des gens chez eux. C'est extrêmement important" a assuré la psychiatre.

Les professionnels, eux, vont ensuite "évaluer, voir que dans quel état de stress ils sont. Il y a des gens qui traversent les épreuves de manière adaptée, on va dire. C'est à dire que oui, bien sûr, la situation est difficile, mais ils réagissent d'une manière qui n'a rien de pathologique. Alors certes, ils peuvent pleurer parce qu'ils sont loin de chez eux, parce que la situation est difficile, parce que le mari est resté là-bas. Mais ça, ce n'est pas de la pathologie" a expliqué le Docteur Salomé.

Les enfants jouent avec la réalité qui est autour d'eux

"Après, il y a des gens qui peuvent subir ce qu'on appelle des _stress aigus_, et c'est ça qu'on va évaluer, voir s'ils ont besoin d'une prise en charge un petit peu plus spécifique, un petit peu plus serrée parce qu'ils seraient dans des états avec par exemple beaucoup d'anxiété, des troubles du sommeil, une hyper-réactivité en sursautant au moindre bruit, etc. C'est ceux-là qu'on va essayer de repérer et voir s'il y a une prise en charge un peu plus poussée nécessaire pour eux" a-t-elle poursuivi.

Invitée enfin à réagir au témoignage d'une ukrainienne de Saint-Junien, qui explique que son neveu de 7 ans (qui vient d'arriver en France) "joue avec les tanks, les avions et reproduit un peu les scènes de guerre", Nathalie Salomé a confirmé que "les enfants jouent avec la réalité qui est autour d'eux. Ça n'a rien de très inquiétant, mais il faut voir un peu comment ça va se passer dans l'avenir pour lui. Mais là, c'est logique. Ce qui est important, c'est qu'il joue déjà" a expliqué la psychiatre, précisant que l'important était que cet enfant "l'intègre dans son parcours de vie. C'est un épisode qui va durer très longtemps, donc, mais il va faire partie de leur vie, bien évidemment" a-t-elle conclu.