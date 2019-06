DOCUMENT - A l'occasion du centenaire de l'immigration polonaise, revivez "le voyage de Wladyslawa"

Il y a un siècle, en septembre 1919, la France et la Pologne signaient une convention, ouvrant la voie à une immigration massive de Polonais dans notre pays, en particulier dans le Nord-Pas-de-Calais. France Bleu Nord vous propose la rediffusion d'une série de reportages "le voyage de Wladyslawa".

Le 3 septembre 1919, la France et la Pologne signent une convention, qui marque le début de l'immigration massive des Polonais en France. A Marles-les-Mines, 50% de la population est polonaise en 1930.

France Bleu Nord célèbre toute cette semaine le centenaire de l'immigration polonaise en France. Après la signature, le 3 septembre 1919, d'une convention entre la France et la Pologne, des centaines de milliers de Polonais sont venus travailler dans les mines, et cette immigration a fait la richesse de notre région.

Nous avons décidé de rediffuser, chaque matin à 8h10, notre série de reportages réalisés en 2004 par Alexis Laignel et Cécile Bidault, "Le Voyage de Wladyslawa". Le premier épisode retrace le voyage, de la Pologne vers la France, de la famille Papalski, à travers les yeux de Wladyslawa, qui n'était alors qu'une enfant. Elle aurait 99 ans aujourd'hui, et s'était confiée à notre micro il y a quinze ans. Un témoignage riche et touchant.

"Le voyage de Wladyslawa", épisode 1 : le voyage de la Pologne vers la France

Deuxième épisode de la série : la vie des Polonais dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais. Nous avons recueilli les témoignages d'anciens mineurs, qui à l'époque racontaient ce qu'ils ont vécu au fond, au centre historique minier de Lewarde.

"Le voyage de Wladyslawa", épisode 2 : la vie des Polonais dans les mines du Nord et du Pas-de-Calais

L'intégration des Polonais en France, dans les corons du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, passait notamment par l'Eglise catholique, et par les sociétés et associations. C'est le troisième épisode, à écouter ici.

"Le voyage de Wladyslawa", épisode 3 : le rôle de l'Eglise catholique, des sociétés polonaises et des associations franco-polonaises

Dans ce troisième épisode, nous retrouvons Wladyslawa en 2014. Se sent-elle française ou polonaise ?

Dans le quatrième épisode, nous sommes allés voir ce qu'il restait des traditions polonaises en 2004 : la langue, le chant, la danse.

"Le voyage de Wladyslava", épisode 4 : comment perpétuer les traditions polonaises ?

Cinquième et dernier épisode : les enfants de 2004, arrières petits-enfants des immigrés polonais, apprennent à parler la langue et à pratiquer la danse de leurs aïeux. Aujourd'hui, en 2019, cela a encore évolué, et les enfants que vous entendrez dans ce reportage ont bien grandi !

"Le voyage de Wladyslawa", épisode 5 : les enfants apprennent à parler le Polonais, et font leurs premiers pas de danse folklorique.

Jeudi 6 juin, France Bleu Nord propose une journée spéciale centenaire de l'immigration polonaise. De 6 heures à 16 heures, nous serons en direct de Marles-les-Mines, depuis le local de l'association Millenium.

Venez nous rejoindre : au programme, des invités, des reportages, de la musique en direct, un marché polonais... Vous pourrez même jouer à la Barakaquizz en direct, entre 11 heures et midi. Et danser lors d'un bal polonais entre 15 heures et 16 heures.