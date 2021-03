DOCUMENT FRANCE BLEU - "Reconfiner le week-end, une vie impossible en Ile-de-France", estime Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s'est entretenu mercredi soir avec une dizaine de maires, afin d'envisager de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie de coronavirus dans les zones où la situation est la plus tendue. France Bleu a pu se procurer un enregistrement de cette visioconférence.

C'est un document enregistré depuis le domicile d'un maire qui assistait à la visioconférence entre Emmanuel Macron et des élus français à propos de la situation sanitaire, mercredi soir. Il donne des éléments sur la position du chef de l'Etat concernant un éventuel confinement en Île-de-France.

"La vie dans cette région est un peu différente"

Le chef de l'Etat a rebondi sur les remarques effectuées par les maires d'Île-de-France présents à cette réunion, et a semblé exclure l'hypothèse d'un confinement le week-end. Les élus qui étaient présents ont en effet évoqué le rythme des Franciliens, entre les trajets en métro, RER, les bouchons, les horaires de travail.

"J'adhère à ce que vous dites", entend-on répondre Emmanuel Macron, "la vie dans cette région est quand même un peu différente, le confinement le week-end est une mesure qui est compliquée à prendre". "On a des gens qui rentrent tous les soirs très tard chez eux", a-t-il estimé, "on ne peut pas les reconfiner du vendredi soir au dimanche soir, c'est une vie qui est impossible". Le président de la République fait également référence aux confinements des week-ends appliqués au Pas-de-Calais et à Nice, et évoque une "efficacité relative".

Il met par ailleurs en avant la nécessité de laisser aux Franciliens la possibilité de s'aérer et de faire du sport. "Être dehors, c'est plutôt bon", rappelle-t-il. Anne Hidalgo, maire de Paris, a d'ailleurs fait savoir ce jeudi qu'elle avait réclamé "des marges de respiration pour les Parisiens" au Premier ministre Jean Castex et au préfet de police, avec la possibilité de "sortir un peu plus longtemps qu'une heure et un peu plus loin qu'à un kilomètre" de leur domicile.

Alors que Jean Castex doit annoncer ce jeudi soir (19h) les décisions prises par le gouvernement et que l'hypothèse d'un confinement est toujours sur la table - notamment pour la région Ile-de-France - Emmanuel Macron dit souhaiter l'adoption de "mesures de freinage qui aient un autre visage que celles qu’on a connues". L'exécutif semble donc à la recherche d'un modèle hybride, ce qu'ont confirmé plusieurs participants à la réunion.